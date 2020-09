Dion Smith bezorgt Mitchelton-Scott zege in Coppa Sabatini donderdag 17 september 2020 om 15:03

Dion Smith heeft de Coppa Sabatini 2020 op zijn naam geschreven. De snelle Nieuw-Zeelander van Mitchelton-Scott bleef in finishplaats Peccioli Andrea Pasqualon en Aleksandr Riabushenko voor na een pittig sprintje bergop.

De Coppa Sabatini werd ook dit jaar weer gehouden in en rond het niet al te grote plaatsje Peccioli, gelegen in de provincie Pisa. De wedstrijd bestond uit een aaneenschakeling van grotere en kleinere lokale ronden, met meerdere klimmetjes als mogelijke scheprechters. De finish lag na een klimmetje van ruim een kilometer aan ongeveer 5%, na vijf lokale rondes van 12,2 kilometer.

Vroege vluchters zijn een vogel voor de kat

De organisatie kon vandaag uitpakken met de aanwezigheid van onder meer Gianni Moscon, Nacer Bouhanni en Giovanni Visconti. Titelverdediger Alexey Lutsenko, die inmiddels in de derde Tourweek is aanbeland, schitterde dan weer door afwezigheid. Zes renners wisten al snel weg te rijden en de vroege vlucht te vormen, met Florian Vermeersch, Yukiya Arashiro, Alexander Konychev, Ivan Rovny, Mulu Kinfe Hailemichael en Raffaele Radice.

Op goed tien kilometer van de finish was het liedje van de aanvallers uitgezongen, waardoor we met een vrij grote groep begonnen aan de slotkilometers richting Peccioli. Met Circus-Wanty Gobert reed de ploeg van Andrea Pasqualon, drie jaar geleden nog winnaar van de Coppa Sabatini, op kop van het peloton. In de slotkilometers was het een komen en gaan van ploegen die hun kandidaat-winnaars zo goed mogelijk wilden piloteren.

Smith spurt naar de zege

De 27-jarige Dion Smith, bezig aan zijn tweede seizoen bij Mitchelton-Scott, bleek aan de finish over de meeste power te beschikken. De oud-renner van Wanty-Groupe Gobert versloeg met Pasqualon een voormalig ploeggenoot. Het is voor de Italiaan alweer de vierde keer dat hij op het podium finisht van de Coppa Sabatini, na winst in 2017 en tweede plekken in 2013 en 2016.

Winnaar Smith is overigens uitstekend uit de coronabreak gekomen. Hij finishte eerder als negende in Milaan-Turijn, terwijl hij ook naar de zesde plek wist te sprinten in Milaan-San Remo.