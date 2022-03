Pascal Ackermann zegeviert in Bredene Koksijde Classic

Pascal Ackermann heeft de Bredene Koksijde Classic gewonnen. Na een koers van meer dan 200 kilometer klopte de Duitser Hugo Hofstetter en Tim Merlier in Koksijde.



Alhoewel er halverwege de Bredene Koksijde Classic enkele pittige klimmetjes als de Kemmelberg lagen en er in de laatste zestig kilometer door De Moeren werd gereden, werd een massasprint op voorhand verwacht. Desalniettemin verzetten vijf renners zich tegen dit verdict door al vroeg ten aanval te trekken.

Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), Adrien Petit (Intermarché -Wanty-Gobert), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB), Kasper Saver (Minerva Cycling), Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) trokken in het eerste wedstrijduur ten aanval, waarin een gemiddelde snelheid van bijna vijftig kilometer per uur werd behaald, en reden een voorsprong van enkele minuten bij elkaar.

Aanvallen in het Heuvelland

In het Heuvelland begon hun voorsprong te slinken. Dat kwam onder meer omdat er hard werd doorgereden in het peloton en er zelfs wat aanvallen volgden. Dries De Bondt, Mauro Schmid, Rasmus Tiller, Barnabás Peák en Victor Campenaerts behoorden tot de renners die zich even wisten af te scheiden van het peloton. Topfavoriet Tim Merlier kwam er even zelfs door in de problemen.

Na het Heuvelland kwam hij toch weer terug en werden alle aanvallen geneutraliseerd. De vijf koplopers hadden op dat moment nog een voorsprong van om en nabij de twee minuten.

Peloton laat koplopers spartelen

Aangekomen in de laatste lokale rondes kreeg het peloton de koplopers weer in het zicht. De vijf stribbelden nog lang tegen, maar werden op 7,5 kilometer van de meet dan toch teruggepakt, waarna de voorbereidingen op een massasprint konden beginnen.

De controle ontbrak in die voorbereiding. Onder meer Merlier raakte zijn treintje kwijt, terwijl De Lie na een foute bocht ver werd teruggeworpen het peloton. Toch kwamen beiden aan sprinten toe, maar zou geen van beiden er met de zege vandoor gaan. Die ging namelijk naar Pascal Ackermann, die van ver ging en zijn sprint tot de meet kon volhouden.