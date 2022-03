Voorbeschouwing: Bredene Koksijde Classic 2022

Het Vlaamse voorjaar gaat vrijdag verder met de Bredene Koksijde Classic. Onder meer de Kemmelberg is opgenomen in het parcours van deze semi-klassieker, maar de vraag is of de kuitenbijter genoeg gaat zijn om een sprint te voorkomen. Wie volgt Tim Merlier op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Bredene Koksijde Classic doet wellicht niet bij veel wielerliefhebbers een belletje rinkelen. Dat komt omdat deze koers pas sinds 2019 zo heet. Daarvoor ging de Bredene Koksijde Classic door het leven als de bekendere Handzame Classic. De Handzame Classic staat sinds 2011 op de UCI-kalender.

In de jaren voor het begin van de Handzame Classic bestond er wel een vergelijkbare koers. Jaarlijks organiseerde de Driedaagse van West-Vlaanderen een etappe over een aantal van dezelfde wegen als de Handzame Classic.

Wat al deze koersen met elkaar gemeen hadden? West-Vlaamse open vlaktes als De Moeren en rappe mannen als winnaar van de koers. Door de verplaatsing van Handzame naar het 30 kilometer westelijker gelegen Koksijde als aankomstplaats in 2019 vond er in de de afgelopen jaren wel een breuk met het verleden plaats.

Op de erelijst is dat niet te zien. Waar bij de laatste editie van de Handzame Classic in Handzame Álvaro José Hodeg nog in een spurt won, was het Pascal Ackermann die een jaar later de Bredene Koksijde Classic in Koksijde won.

Johan Museeuw (2002), Robbie McEwen (2006), Hans Dekker (2007), Luka Mezgec (2014) en Tim Merlier (2021) zijn andere grote namen op de erelijst. Nog niemand slaagde erin de koers twee keer te winnen. Daar kan vrijdag verandering in komen.

Laatste tien winnaars Bredene Koksijde Classic

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Álvaro Hodeg

2017: Kristoffer Halvorsen

2016: Erik Baška

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec

2013: Kenny Dehaes

2012: Francesco Chicchi

Vorig jaar

Tim Merlier won in 2021 de Bredene Koksijde Classic voor Mads Pedersen en Florian Sénéchal, maar een klassieke massasprint waarbij de sprintersploegen de koers van start tot finish controleerden was het geenszins. Al in de eerste wedstrijduren ontstonden er meerdere waaiers, maar toch kwam alles steeds weer bij elkaar.

In het Heuvelland, na de eerste passage van de Kemmelberg, slaagde er dan toch een groep met dertien renners in om weg te rijden. Sénéchal zat mee, net als oud-wereldkampioen Pedersen. Ook op de voorposten: tempobeulen als Alex Kirsch, Lasse Norman Hansen, Nils Politt, Andeas Leknessund en Lukas Pöstlberger.

Na de tweede passage van de Kemmelberg kwam er een tegenaanval met daarbij sprinters als Timothy Dupont, Mark Cavendish en topfavoriet Merlier op poten. Zij zouden uiteindelijk bij de gevaarlijke kopgroep komen in het laatste halfuur, waardoor er een sprint met een relatief kleine groep om de zege zou komen in Koksijde. Merlier won die overtuigend.

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2021

1. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

2. Mads Pedersen Naam (Trek-Segafredo)

3. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step)

4. Tom Van Asbroeck Naam (Israel Start-Up Nation)

5. Eduard-Michael Grosu Naam (DELKO)

Parcours

De Bredene Koksijde Classic laat zich het beste samenvatten als: wind-heuvels-wind. Wind op de open vlaktes in de beginfase naar het Heuvelland, waar halverwege de koers enkele pittige beklimmingen liggen, om vervolgens weer via open vlaktes, waaronder De Moeren, naar finishplaats Koksijde te trekken. Aldaar staan nog drie lokale rondes van 11 kilometer gepland, goed voor een totaal van 201 kilometer.

Het startschot klinkt om 12.17 in Bredene, waarna de renners via Middelkerke, Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper in het Heuvelland belanden. Een aantal kasseistroken zijn dan al geweest, maar die mogen zo vroeg in de koers nog geen naam hebben.

Na 85 kilometer staat dan met de Monteberg de eerste helling op het programma. Veel brokken zal dit klimmetje niet maken; twee kilometer later doemt de veel zwaardere Kemmelberg al op. De Scherpenberg is vijf kilometer later aan de beurt. De helft van de beklimmingen, allemaal in een relatief korte tijdspanne, zit er dan al op. Na 103 kilometer is de combinatie Monteberg-Kemmelberg er weer, met de Rodeberg ditmaal als toetje.

Na deze heuvels is er nog pakweg negentig kilometer te rijden. Via Poperinge, Veurne en, nog belangrijker, De Moeren wordt er dan naar finishplaats Koksijde gereden. Met nog 33 kilometer te gaan passeren de renners dan voor het eerst finishlijn. Die zullen ze daarna nog drie keer passeren. In de tussentijd staan er drie vlakke omlopen door Sint-Idesbald, Oostduinkerke en Koksijde gepland. Alle tijd voor de sprinters dan nog om orde op zaken te stellen.

Vrijdag 18 maart, Bredene-Koksijde (201 km)

Start: 12.17 uur

Finish: 16.33 uur

Favorieten

Een snelle blik op de startlijst leert ons dat er tien WorldTour-ploegen aan de start staan van de Bredene Koksijde Classic. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar, toen ook Qhubeka-ASSOS (gestopt) en INEOS Grenadiers aan het vertrek stonden. Erg is dat niet: er blijft genoeg kwaliteit over in het peloton om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken.

Zo is de winnaar van vorig jaar er ook dit jaar weer bij, namelijk Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix is dit jaar de torenhoge favoriet om de Bredene Koksijde Classic (opnieuw) op zijn naam te zetten. Dat zou een unicum zijn: nog nooit won een renner de Bredene Koksijde Classic (of voorgangers) twee keer. Zijn ritzege in de Tirreno-Adriatico vorige week bevestigt dat het met de vorm van de renner wel snor zit. Topsprinters als Caleb Ewan en Arnaud Démare kwamen er in Sovicille niet aan te pas.

Als het om absolute topsnelheid gaat, dan zijn de concurrenten van Merlier in Koksijde van een minder hoog niveau dan in de Tirreno-Adriatico. Desalniettemin zijn het wel mannen die in dit prille seizoen wel steeds voor de zeges meedingen in (Belgische) semi-klassiekers. En dus verwachten we ze ook in de Bredene Koksijde Classic op vrijdag. De grootste uitdager is misschien wel een 19-jarige landgenoot met wie Merlier ongetwijfeld nog veel te maken zal krijgen in zijn leven: Arnaud De Lie. De Lie won dit jaar al overtuigend in de Challenge Mallorca en de GP Monseré, en dus liggen er ook in deze koers kansen voor hem. Dat De Lie zijn overstap van de beloften naar de profs goed verteerd heeft, mag duidelijk zijn.

Een andere renner om serieus rekening mee te houden is Hugo Hofstetter. In de Ronde van Drenthe afgelopen weekend zagen we al dat het peloton vreest voor de Fransman. Toen onder meer Dries Van Gestel, Pascal Eenkhoorn en Mick van Dijke met Hofstetter vooruit kwamen te rijden, durfde niemand met hem naar de streep te gaan. Uiteindelijk werd hij derde, nadat hij hij kapot werd gereden door Van Gestel in volle finale. In voorgaande wedstrijden eindigde hij ook steevast op het podium: derde in GP Monseré, tweede in Le Samyn, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Enfin, je snapt dat we hem bij de favorieten scharen.

Naast Hofstetter, De Lie en Merlier staan er nog tal andere sprinters aan het vertrek vrijdag, die bij het juiste koersverloop (lees: aankomen in een kleinere groep) zomaar eens dicht bij de zege kunnen komen in Koksijde. We kijken dan naar Alpha-Vinyl-Quick Step met de jeugdige Ethan Vernon en Stan Van Tricht: misschien niet de allersnelsten in dit deelnemersveld, maar ze hebben wel al vaak korte klasseringen gereden en eens moet het raak zijn. Daarnaast kunnen ze rekenen op de steun van superknechten als Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Iljo Keisse.

We kijken ook aandachtig naar de verrichtingen van Pascal Ackermann. De 28-jarige Duitser boekt niet meer de successen die hij in 2019 en 2020 boekte, maar misschien dat zijn nieuwe ploeg UAE Emirates hem weer aan de praat krijgt. Na 23 koersdagen in 2022 zit Ackermann nog zonder zeges, maar steeds vaker mengt hij zich weer in massaspurts. In Tirreno-Adriatico resulteerde dat nog in een zesde plaats in de derde etappe, en in de UAE Tour in een derde plaats in de tweede etappe.

Ook de Belgen hebben nog wat sprintgeweld. Met Sasha Weemaes heeft Sport Vlaanderen-Baloise een goed presterende sprinter met al twee podiums dit seizoen achter de hand, Trek-Segafredo zal waarschijnlijk weer eens de kaart van Edward Theuns uitspelen, nadat we hem dit seizoen al veel werk zagen verrichten voor Mads Pedersen. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux bouwt op Gerben Thijssen als sprinter, maar wie weet ook wel op Barnabás Peák na zijn sterke optreden in de Ronde van Drenthe, waar hij tweede werd. Voor de volledigheid noemen we ook nog Timothy Dupont, Arne Marit, Matthew Walls, Luca Mozzato en Cees Bol.

Tot slot: in de afgelopen edities van de Bredene Koksijde Classic zagen we flink wat aanvallen in de laatste kilometers geneutraliseerd worden. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat, mede ingegeven door de favorietenstatus van Merlier, andere ploegen het op een aanvallen zetten. Vooral Lotto Soudal lijkt dan met Brent Van Moer of Victor Campenaerts gevaarlijk, maar ook renners als Dries De Bondt en Taco van der Hoorn mogen in dat geval zeker niet vergeten worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Arnaud De Lie, Hugo Hofstetter

** Ethan Vernon, Gerben Thijssen, Pascal Ackermann

* Stan Van Tricht, Sasha Weemaes, Edward Theuns, Brent Van Moer

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt vrijdag zonnig in West-Vlaanderen met een temperatuur van dertien graden Celsius. De wind waait gevaarlijk met windkracht vier uit het oosten. Zowel Sporza als Eurosport zendt de koers uit. Bij Sporza kun je om 14.30 uur inschakelen, bij Eurosport een half uurtje later.