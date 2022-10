Voorbeschouwing: Binche-Chimay-Binche 2022 – Debuut Evenepoel in regenboogtrui

Het afscheid op Belgische bodem van wielericoon Philippe Gilbert, de eerste koers in de regenboogtrui voor Remco Evenepoel, maar de laatste aan de zijde van Iljo Keisse. Genoeg redenen waarom deze Binche-Chimay-Binche een interessante wedstrijd om te volgen wordt. Wie kroont zich tot opvolger van Tom Van Asbroeck in de Memorial Frank Vandenbroucke? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Voor sommige wielerfans zal het lijken alsof deze wedstrijd relatief recent in het leven geroepen is, maar niets is minder waar. De historie van Binche-Tournai-Binche, de oorspronkelijke naam van deze Waalse semiklassieker, gaat namelijk terug tot 1911, toen wielerclub Le Rapide Binche voor het eerst een profkoers organiseerde. Winnaar was de onbekende Jan Van Ingelghem.

Echt grote namen kwamen er in die beginjaren niet op de erelijst, en vanaf 1922 zag de organisatie zich meermaals genoodzaakt om een sabbatjaar in te lassen. Een voorbode voor een voorlopig einde van Binche-Tournai-Binche, zo bleek, want vanaf 1931 stond deze eendagswedstrijd niet meer op de kalender.

Pas in 1984 maakte Binche-Tournai-Binche een doorstart. Benny van Brabant was de eerste winnaar, maar met Adrie van der Poel, Jean-Marie Wampers, Jelle Nijdam (zelfs tweemaal, waardoor hij vandaag recordhouder is samen met Omer Taverne en Danny van Poppel), Wilfried Nelissen en Frank Vandenbroucke kregen we toch enkele leuke namen op het palmares.

Na de editie die Vandenbroucke won, werd de stekker er door financiële ongemakken uitgetrokken. Onder impuls van Jean-Luc Vandenbroucke was het pas in 2010 weer koersen geblazen in Binche. Vandenbroucke zette zijn schouders onder dit project en besloot de wedstrijd op te dragen aan zijn inmiddels overleden neef Frank. De Memorial Frank Vandenbroucke was geboren, en met Elia Viviani kreeg men geen kleine winnaar.

Maar ook nu zou het niet lang duren vooraleer er enkele veranderingen op til waren. Vanaf 2013 zou Frank Vandenbroucke de koersnaam moeten delen met een verwijzing naar de roots van de koers: Binche-Chimay-Binche. En sindsdien is deze Waalse afsluiter van het seizoen een vaste waarde.

Laatste tien winnaars Binche-Chimay-Binche

2021: Danny van Poppel

2020: Geen winnaar

2019: Tom Van Asbroeck

2018: Danny van Poppel

2017: Jasper De Buyst

2016: Arnaud Démare

2015: Ramon Sinkeldam

2014: Zdenek Stybar

2013: Reinardt Janse van Rensburg

2012: Adam Blythe

Vorige editie

Na een jaar onderbreking door de coronacrisis, mocht er vorig jaar weer gekoerst worden in Binche en omstreken. Zeven vluchters pakten maximaal vier minuten op het peloton, dat al vroeg begon te achtervolgen. De kopgroep verloor onderweg drie man, waardoor Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Dries Van Gestel (TotalEnergies) nog vooraan over waren in de finaleronde in Binche.

Toen het peloton op zestig kilometer van de streep de groep in zicht kreeg, ontbrandde de koers definitief. Toch reden bij de tweede finishpassage Janssens, Desal, Van Poucke en Van Gestel nog altijd voorop, al moest niet lang daarna Van Poucke lossen. Aan het eind van de tweede ronde viel ook Van Gestel vooraan weg, waardoor alleen Janssens en Desal overbleven. Maar hun voorsprong was met twaalf seconden nog maar klein.

Uit het peloton vielen Kobe Goossens (Lotto Soudal) en Anthony Turgis (TotalEnergies) aan en met nog dertig kilometer te rijden, sloten zij aan bij het kopduo. Toen Turgis letterlijk wegviel uit de kopgroep door een val, liet Janssens zich ook inlopen. Goossens en Desal verdedigden nog wel even een voorsprong van twintig tellen, maar op dertien kilometer van het einde was het definitief einde verhaal.

Ook de aanval van Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic) kende geen succes. Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma organiseerden zich sterk en met nog vijf kilometer te gaan werd Vauquelin weer ingerekend. Het leek erop dat een massasprint de beslissing zou brengen, maar daar dacht Danny van Poppel anders over. Ver voor de finish, op de oplopende kasseien van Pépinière, gooide de sprinter alle remmen los en denderde met machtige halen naar de overwinning.

Uitslag Binche-Chimay-Binche 2021

1. Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Rasmus Tiller (Uno-X) op 3s

3. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) op 5s

4. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) op 7s

5. Stan Dewulf (AG2R-Citroën) in z.t.

Parcours

De naam Binche-Chimay-Binche doet al vermoeden hoe de route er zal uitzien. En verschillend van bijvoorbeeld Parijs-Roubaix, Kuurne-Brussel-Kuurne of Gent-Wevelgem, komt de naam van deze wedstrijd wel degelijk volledig overeen met de route. Die route van net iets minder dan 200 kilometer is trouwens zo goed als niets veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Starten doen we iets na de klok van twaalven op de Grote Markt van Binche, de carnavalstad in de provincie Henegouwen. Via een relatief vlakke aanloop bereiken de renners na net geen vijftig kilometer Chimay, waar een opmerkelijke tussensprint gelegen is. De renners kunnen namelijk een aanzienlijke hoeveelheid trappistenbier winnen. Niet slecht, aan het einde van het seizoen.

Nog eens veertig kilometer verder – met onderweg kuitenbijters als de Petit Poggio en de Muur van Thuin – beginnen we aan het lokale circuit in en rondom Binche. Het betreft hier een rondje van 16,2 kilometer, dat in totaal vijf keer moet worden afgelegd. Naar goede Waalse gewoonte gaat het constant op en af, en heeft ook de wind op de open, brede wegen vaak vrij spel.

De enige gecatalogeerde hindernis zijn de oplopende kasseien van Pépinière, op een kleine negenhonderd meter van de finish. Hier worden de waardeverhoudingen vaak duidelijk en ontstaat er wat chaos richting eindsprint. Op een goede vijfhonderd meter van het einde draaien de renners rechtsop, daar vlakt het iets af en is het zaak om in de smalle en bochtige straten van Binche nog even stand te houden. De finish is gelegen na een flauwe linkse bocht.

Dinsdag 5 oktober 2022: Binche – Binche (198,6 km)

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.12 uur

Favorieten

Een uitgedund groepje dat richting de voet van de laatste kasseibeklimming trekt en het dan uitvecht voor de zege: het was de afgelopen vijf edities bijna altijd het geval – de editie van 2021 buiten beschouwing gelaten. Niet onlogisch dat we ons in dit favorietengedeelte dus richten op jongens met een punch in de benen, maar ook veel inhoud.

Het deelnemersveld is voor een UCI 1.1-koers trouwens bijzonder indrukwekkend. 11 WorldTeams op de startlijst: niet veel organisatoren van wedstrijden op dit niveau zullen dat Binche-Chimay-Binche nadoen. En dan vaardigen die ploegen ook nog eens een pak toppers af.

Denk maar aan wereldkampioen Remco Evenepoel, die in Binche zowaar zijn eerste koers in de regenboogtrui zal afwerken. Het 22-jarige multitalent wilde namelijk graag bij de laatste wedstrijd van ploegmaat Iljo Keisse aanwezig zijn, die Evenepoel in zijn eerste profjaren ondersteunde. Het is maar de vraag of Evenepoel na een vermoeiende week een grote impact op het koersverloop zal hebben, maar als zijn turbo aanslaat, mag je de Schepdaalnaar geen vijf meter cadeau geven.

De hele selectie Quick-Step – Alpha Vinyl oogt overigens sterk. Stan Van Tricht en Florian Sénéchal zijn de uit te spelen mannen op de kasseiklim richting aankomst. Zeker de Franse kampioen is zeer sterk uit de Tour gekomen en doet sindsdien op elk terrein mee voor de overwinningen. Alleen zal ook hij vermoeid zijn na een zware WK-week in een andere tijdszone.

Arnaud De Lie daarentegen is nog zo fris als een hoentje. In een wanhoopspoging om Lotto Soudal alsnog te redden van degradatie uit de WorldTour, mocht De Lie het WK voor beloften niet rijden van zijn ploeg. In eigen land was hij wel veel actief in de 1.1- en 1.Pro-koersen, wat hem 190 UCI-punten opleverde. De Lie moet in massasprints nog werken aan zijn plaatsing, en dat zal dinsdag in Binche niet anders zijn op de chaotische, dalende aanloop naar de kasseien.

Toch zullen bij Lotto Soudal veel ogen gericht zijn op Philippe Gilbert, die hier zijn afscheid op Belgische bodem viert. Met zijn overwinningen in vier van de vijf monumenten en op het WK is Gilbert uitgegroeid tot een icoon, en dus zal de dag ook voor een deel in het teken van de Waal staan. Of hij nog kan meedoen voor de prijzen, is af te wachten. In Duinkerke won hij in mei wel een groepssprint bergop, maar normaliter zouden De Lie en Jasper De Buyst sneller moeten zijn.

Voor de jongens van Hilaire Van der Schueren is Binche-Chimay-Binche altijd een extra speciale wedstrijd. Hoofdsponsor Wanty is gevestigd in Binche, maar pas vorig jaar kon de equipe er voor het eerst winnen dankzij Danny van Poppel. Alexander Kristoff en Biniam Girmay zijn ditmaal de vooruitgeschoven jongens. Kristoff toonde zich in het Circuit Franco-Belge nog sterk op een gelijkaardig terrein. Ongelooflijk tot wat de Noor op 35-jarige leeftijd nog in staat is. Gunt hij Hilaire Van de Schueren een afscheidscadeau, of eindigt Girmay zijn pechnajaar met de hoofdvogel?

We verwachten ook veel van Arnaud Démare. De Fransman is ex-winnaar in Binche, nadat hij in 2016 Zdenek Stybar te snel af was. Démare is altijd goed aan het einde van het seizoen en schijnt daarbij zijn motivatie om te winnen zelden te verliezen. Zelfs een rotjaar zoals 2021 sloot hij nog sterk af met een overwinning in Parijs-Tours. Dit seizoen zien we weer de oude Démare, die kattenrap is en moeiteloos de lichte heuveltjes verteert. Vorige week won hij in Isbergues.

Zijn landgenoot Christophe Laporte vertoefde terwijl in Australië, waar hij een bijzonder sterk WK afwerkte. De Fransen reden tactisch niet hun sterkste koers, maar Laporte bezorgde ze aan het eind van de dag toch maar mooi de zilveren plak. Het was wel verrassend dat Laporte in de sprint mannen als Kristoff, Matthews en Jumbo-Visma-ploegmaat Wout van Aert te snel af was. Maar anderzijds bewijst het nog maar eens dat Laporte bij de geelhemden een gigantische stap vooruit heeft gezet. Binche-Chimay-Binche past perfect in dat plaatje, met de lastige, chaotische aankomst in Binche.

Nu we toch de Fransen aan het bespreken zijn… Vergeet ook Hugo Hofstetter niet. Oké, de Arkea-Samsic-kopman wint niet snel, maar hij zit er wel altijd bij en is een garantie op een dichte ereplaats. Vorig jaar strandde hij nog op de vierde plaats. Verder hebben ook seizoensrevelatie Axel Zingle (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) en Tony Gallopin (Trek-Segafredo) een fantastische punch in de benen.

Pascal Ackermann (UAE Emirates) bewees in de Vuelta dat hij dat meer kan dan sprinten alleen. Meer nog, in een vlakke sprint mist hij snelheid, zo werd tijdens de slotrit nog maar eens duidelijk toen hij zelfs zijn lead out Molano niet voorbij kon. Het was op de lastigere aankomsten dat de Duitser uitblonk. Vueltaritwinnaar Kaden Groves heeft die snelheid wel, en de punch bergop ook. Niet voor niets boekte hij zijn eerste grote zeges in de Ronde van Catalonië: altijd lastig.

Andere outsiders? Dan komen we terecht bij het AG2R-Citroën-trio Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Stan Dewulf, ex-winnaar Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) en runner-up van vorig jaar, Rasmus Tiller (Uno-X). Voor Tim Merlier wordt het hoogst waarschijnlijk net wat te lastig.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Christophe Laporte

*** Arnaud De Lie, Arnaud Démare

** Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Florian Sénéchal

* Remco Evenepoel, Kaden Groves, Hugo Hofstetter, Pascal Ackermann

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners mogen zich dinsdag aan een aangenaam koersweertje verwachten. In Binche kunnen volgens Meteovista de temperaturen oplopen tot 19 graden Celsius. Er is wat bewolking, maar de zon komt er geregeld door. De wind blaast aan een kracht van drie Beaufort en komt uit het zuiden.

De Waalse RTBF-zender Tipik – het vroegere La Deux – brengt Binche-Chimay-Binche al vanaf 13.45 uur live op het scherm. Eurosport 1 pikt vanaf 15.00 uur in.