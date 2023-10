Jeen de Jong • maandag 2 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Betcity Elfstedenrace 2023 – Wereldtoppers en een WAAIERALARM!

It sil heve! Woensdag 4 oktober is het tijd voor de tweede editie van de Betcity Elfstedenrace, die sinds dit jaar een 1.1-status heeft. Met Jasper Philipsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen staan enkele van de snelste renners ter wereld aan het vertrek in Leeuwarden, maar een sprint is geen zekerheid. In Friesland liggen waaiers namelijk altijd op de loer. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Betcity Elfstedenrace werd dus nog maar één keer eerder verreden, maar heeft in zekere zin toch een rijke historie. Dat komt natuurlijk door de welbekende schaatstocht. De eerste officiële Elfstedentocht over ijs vond plaats in 1909 – in een periode waarin trouwens ook veel van de grote wielerklassiekers het levenslicht zagen – en sindsdien is de Tocht der Tochten nog veertien keer georganiseerd. Elke uitgave leverde weer tal van nieuwe verhalen op, die bijdroegen aan de legendarische status van het evenement.

Overigens is een wielerwedstrijd langs de elf Friese steden ook geen noviteit. Omdat de schaatstocht maar op zich liet wachten na 1963, bedacht men in 1984 dat er dan maar een koers moest komen. Uiteindelijk vond deze plaats in april van 1985, enkele maanden nadat – u raadt het al – de Tocht der Tochten toch weer eens was doorgegaan. Misschien dat mede daarom de Elfstedentocht voor beroepsrenners geen succes werd. Na vier edities (gewonnen door Jacques Hanegraaf, Frank Verleyen, Hans Daams en Peter Pieters) kwam er in 1989 geen vierde beurt.

Bijna een kwart eeuw later, in 2022, zag de Visit Friesland Elfstedenrace het levenslicht. Dit jaar is er een nieuwe hoofdsponsor en heet de wedstrijd dus Betcity Elfstedenrace. En er zijn meer veranderingen. De koers heeft een 1.1-status gekregen én een nieuwe datum op de kalender. De wedstrijd is verplaatst van maart naar oktober. “Het grote probleem was dat 5 maart als datum niet gunstig is voor WorldTeams, omdat het samenvalt met koersen als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Alleen Jumbo-Visma had haar deelname toegezegd”, vertelde organisator Thijs Rondhuis in januari dit jaar aan WielerFlits.

De keuze voor woensdag 4 oktober was geen toeval. “Daarmee zoeken we de aansluiting met de Münsterland Giro, die een dag eerder plaatsvindt. Vorig jaar hadden zij een briljant veld, met onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en winnaar Olav Kooij. Er deden negen WorldTeams mee, al was dat een beetje vertekend doordat je in het derde jaar van die puntentelling zat en veel ploegen op puntenjacht waren.” We zullen zo, bij de bespreking van de favorieten, kijken wat de keuze voor deze datum heeft opgeleverd.

Laatste winnaars Betcity Elfstedenrace

2022: Elmar Reinders

Laatste editie

Extreem hard waaide het tijdens de eerste editie van de Betcity Elfstedenrace niet, maar in het open Friesland was windracht 3 à 4 genoeg om het peloton al vroeg in de koers in waaiers te trekken. Een groep van 21 renners wist zich van voren los te weken en sloeg direct een gat van een kleine twee minuten. Naarmate het laatste koersuur naderde, groeide de voorsprong op het peloton tot boven de drie minuten. De winnaar moest dus vooraan gezocht worden.

Op zo’n 50 kilometer van de finish scheurde ook de kopgroep in verschillende stukken. Mick van Dijke, Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development), Victor Broex, Hartthijs de Vries, Tim Marsman (Metec-Solarwatt), Timo de Jong, Tijmen Eising, Bart Lemmen, Bert-Jan Lindeman, Roel van Sintmaartensdijk, Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), Joren Bloem (ABLOC CT), Tim Torn Teutenberg (Leopard), Elmar Reinders (Riwal) en Joshua Hüpperz (Lotto-Kern Haus) bleven over. Van een goede samenwerking was geen sprake, waardoor continu gedemarreerd werd.

Mick van Dijke was de aanstichter van de beslissende aanval. Hij reed vijftien kilometer voor de finish op kousenvoeten weg en kreeg Elmar Reinders en Timo de Jong met zich mee, terwijl het in de achtervolging stilviel. Met een halve minuut voorsprong begonnen de koplopers aan de laatste vijf kilometer richting Leeuwarden. Reinders en Van Dijke maakten het De Jong niet makkelijk door om de beurt aan te vallen en op 1,5 kilometer van de meet kraakte de Zeeuw. In de sprint-a-deux die volgde, was Reinders te sterk voor Van Dijke.

Uitslag Visit Friesland Elfstedenrace 2022

1. Elmar Reinders (Riwal Cycling Team)

2. Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development)

3. Timo de Jong (VolkerWessels)

4. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

5. Hartthijs de Vries (Metec-SOLARWATT p/b Mantel)

Wedstrijdverslag

Parcours

Woensdag 4 oktober, Betcity Elfstedenrace: Leeuwarden – Leeuwarden (199 km)

Het parcours van de Betcity Elfstedenrace is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. De officiële start is opnieuw bij het WTC Expo, nabij het nieuwe stadion van voetbalclub SC Cambuur dat momenteel is aanbouw is. Vanuit de naastgelegen Elfstedenhal starten normaliter – al rennend richting de Zwettehaven, met de schaatsen in de hand – ook de deelnemers van de schaatstocht.

Het peloton rijdt tijdens de Betcity Elfstedenrace de route van de laatste Elfstedentocht, maar dan tegen de klok in. Nieuw is dat niet. De eerste vier edities én de zevende uitgave van het schaatsevenement gingen ook in omgekeerde volgorde: Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindelopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek en weer terug naar Leeuwarden.

Onderweg hoeven de renners niet te vrezen voor verraderlijke beklimmingen. Het aantal hoogtemeters is nihil. Kort na Stavoren, in het voor toeristen zeer fraaie Gaasterland, komen de coureurs over de officieuze Cima Coppi: het Roode Kliff, 10 (!) meter boven N.A.P. Bovenop deze ‘helling’ staat een monument met daarop de tekst leaver dea as slaef. Oftewel: liever dood dan slaaf. Het gedenkteken, een forse zwerfkei, herinnert aan de Slag bij Warns in 1345. Tijdens deze slag, die een onderdeel was van de Fries-Hollandse oorlogen, wisten de Friezen hun Hollandse tegenstanders te verslaan.

In de koers zal het ongetwijfeld ook oorlog worden, maar dan door toedoen van de wind. In de allereerste kilometers, als het peloton vanuit Leeuwarden weggeschoten is en door de Wâlden naar Dokkum trekt, vind je nog enige beschutting. Maar eenmaal voorbij Dokkum, is het helemaal open. Het geringste briesje zal hier al voor nervositeit zorgen. Waait het harder, dan is het onvermijdelijk dat het in groepen uiteenslaat. Voor woensdag wordt windkracht 4 verwacht. Dat moet genoeg zijn om voor waaiers te zorgen.

De finish is na 199 kilometer niet parallel aan de Bonkevaart, zoals vorig jaar nog wel het geval was. In plaats daarvan eindigt de wedstrijd ditmaal op de Balthasar Bekkerwei. Deze straat ligt aan de westkant van Leeuwarden, in de buurt van de start bij het WTC Expo.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur

Favorieten

De deelnemerslijst van de Betcity Elfstedenrace is nog niet volledig bekend, maar organisator Thijs Rondhuis zal nu al in zijn handjes wrijven. Hij heeft vijf WorldTeams (Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma, Jayco AlUla, Intermarché-Circus-Wanty en Team dsm-firmenich) weten te strikken en tenminste vier van hen brengen een topsprinter aan het vertrek. Een massasprint is vanwege de kans op waaiers geen zekerheid, zoals we al benadrukten, maar de meeste sprinters weten het spel met de wind ook wel te spelen. Zeker omdat het gaat om rappe mannen uit de Lage Landen. Zij zijn gepokt en gemazeld in het waaierwerk.

Allereerst is er Alpecin-Deceuninck, dat met Jasper Philipsen afreist naar Leeuwarden. Philipsen is de onbetwiste sprintkoning van 2023. Hij boekte al veertien zeges, waarvan vier in de Tour de France. Wel liet hij vorige week het Circuit Franco-Belge en de Lotto Famenne Ardenne Classic schieten vanwege ziekte. Is hij op tijd klaar voor de Betcity Elfstedenrace? Wellicht weten we dat dinsdag al, want dan staat voor Philipsen de Sparkassen Münsterland Giro op het programma.

Daar treft hij Olav Kooij, die hij een dag later opnieuw tegen zal komen in Friesland. Over de fitheid van de Nederlander hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij won onlangs vier etappes op rij in de Tour of Britain en pakte nadien brons op het EK in Drenthe. Tot verzadiging zal dat nog niet hebben geleid, want Kooijs seizoenszegeteller staat voorlopig nog op elf – één minder dan vorig jaar. Dat feit zal hem extra motivatie geven. Een winnaar wil voor niemand onderdoen, ook niet voor zichzelf.

Winnen. Voor Dylan Groenewegen bleek dat de afgelopen maanden bijzonder lastig. Vier top-vijfklasseringen in de Tour de France, een derde plaats in de Gooikse Pijl, tweede plaatsen in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Omloop van het Houtland. De sprinter van Jayco AlUla stond er steevast en was er talloze keren dichtbij, maar altijd was er iemand net wat sneller. Wees echter niet verrast als hij zijn seizoen woensdag toch nog afsluit met een zege.

Vaak was het Jasper Philipsen die Groenewegen de loef afstak, maar in de Omloop van het Houtland ging Gerben Thijssen met de zege lopen. De spierbonk van Intermarché-Circus-Wanty boekte zo zijn vierde UCI-overwinning van het seizoen. Al die successen waren overigens in België. Slaat hij nu ook toe over de grens?

Het complete deelnemersveld voor de Betcity Elfstedenrace is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Olav Kooij

*** Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen

** Gerben Thijssen, …, …

* …, …, …, …

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Dinsdag gaat het flink regenen in Friesland, maar woensdag lijkt het droog te blijven. Het zonnetje komt zo af en toe om de hoek kijken en het wordt zo’n 18 graden Celsius. De wind, de belangrijkste factor, is heeft een kracht van 4 Beaufort en komt uit het westen. De laatste tachtig kilometer, vanaf Stavoren, staat de wind vooral schuin in de rug.

De finale van de Betcity Elfstedenrace wordt live uitgezonden. Vanaf 13.30 kun je terecht bij Omrop Fryslân, Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Deze informatie is ook terug te vinden in het overzicht Wielrennen op TV.

De poll zal op een later moment toegevoegd worden, als het complete deelnemersveld bekend is.