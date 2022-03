Elmar Reinders verslaat Mick van Dijke in Visit Friesland Elfsteden Race

Elmar Reinders heeft langs de Bonkevaart in Leeuwarden de eerste editie van de Visit Friesland Elfsteden Race op zijn naam geschreven. Na een vermakelijke koers van 200 kilometer, die gekleurd werd door waaiers, was de Riwal-kopman de beste. Hij klopte Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development) in een sprint met twee.

Waaiers kleuren de koers

Een wielerkoers in Friesland kan niet zonder wind en ook de Visit Friesland Elfsteden Race ontkwam er niet aan. Een noordoosten wind aan windkracht 3 à 4 was genoeg om het peloton al vroeg in de koers in waaiers te trekken. Een groep van 21 renners wist zich van voren los te rijden en sloeg direct een gat van een kleine twee minuten.

De continentale ploeg van VolkerWessels had liefst zes renners mee en domineerde daarmee de kopgroep. Onder hen Timo de Jong, Tijmen Eising, Bert-Jan Lindeman, Roel van Sintmaartensdijk en sprinter Coen Vermeltfoort. Andere interessante namen waren Mick van Dijke, Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development), Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise), Victor Broex, Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt), Elmar Reinders (Riwal), Joshua Hüppertz en Leslie Lührs (Lotto-Kern Haus).

Peloton kansloos

ABLOC CT had met Joren Bloem, Luke Verburg en Martins Pluto drie man mee, maar laatstgenoemde viel letterlijk weg en stapte uit koers. Naarmate het laatste koersuur naderde, groeide de voorsprong op het peloton tot boven de drie minuten. De winnaar moest dus vooraan gezocht worden. Daar brak de kopgroep op 50 kilometer van de finish opnieuw in stukken.

Van Dijke, Pluimers (Jumbo-Visma Development), Broex, De Vries, Tim Marsman (Metec-Solarwatt), De Jong, Eising, Bart Lemmen, Lindeman, Van Sintmaartensdijk, Vermeltfoort (VolkerWessels), Bloem (ABLOC CT), Tim Torn Teutenberg (Leopard), Reinders (Riwal) en Hüpperz (Lotto-Kern Haus) bleven over. Van een goede samenwerking was geen sprake, waardoor continu gedemarreerd werd.

Reinders en Van Dijke rijden De Jong kapot

Mick van Dijke was de aanstichter van de beslissende aanval. Hij reed vijftien kilometer voor de finish op kousenvoeten weg en kreeg Elmar Reinders en Timo de Jong met zich mee, terwijl het in de achtervolging stilviel. Met een halve minuut voorsprong begonnen de koplopers aan de laatste vijf kilometer richting Leeuwarden.

In de laatste drie kilometer kwamen de achtervolgers toch dichterbij. VolkerWessels voerde het tempo op. Reinders en Van Dijke maakten het de op papier snellere De Jong niet makkelijk door om de beurt aan te vallen. Op 1,5 kilometer van de meet kraakte De Jong, waardoor Reinders en Van Dijke overbleven.

Lange sprint langs de Bonkevaart

Reinders besloot er een lange sprint van te maken langs de Bonkevaart. Van Dijke leek in ideale positie te zitten, maar had geen antwoord op het sprintgeweld van de ervaren Drent van Riwal, die daardoor de overwinning binnensleepte. De Jong werd daarachter derde, voor zijn ploeggenoot Coen Vermeltfoort. Hij won de sprint van het jagende groepje en moest genoegen nemen met de vierde plaats.