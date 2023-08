Voorbeschouwing: BEMER Cyclassics Hamburg 2023 – Pedersen treft Nederlandse concurrenten

De WorldTour staat na de Tour de France zeker niet stil. Na de Clásica San Sebastián en de Ronde van Polen is de BEMER Cyclassics de volgende wedstrijd op de WT-kalender. Op zondag 20 augustus is het koers in het noorden van Duitsland, in Hanzestad Hamburg om precies te zijn. Vorig jaar werd Wout van Aert na een lastige, vernieuwde finale verrast. Wordt het dit keer wel weer een sprint? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Deze zelfbenoemde wielerklassieker zag het levenslicht in 1996. Het kreeg dat jaar de relatief onbekende Italiaan Rossano Brasi als eerste winnaar. Het jaar erop werd de erelijst verrijkt met Jan Ullrich, die minder dan een maand eerder de Tour de France gewonnen had. In 1998 trad de wedstrijd toe tot de toenmalige wereldbeker en kreeg het met Léon van Bon een eerste en tot op heden enige Nederlandse winnaar.

Renners als Erik Zabel, Johan Museeuw, Paolo Bettini en Oscar Freire zouden volgen. Ondanks dat de organisatie de koers probeerde te verzwaren met passages van de Waseberg in aanloop naar de finale, werd de Cyclassics in Hamburg steeds vaker een sprintersfeest. In 2010 werd Tyler Farrar de eerste meervoudige winnaar in Noord-Duitsland na twee zeges op rij, maar Elia Viviani overtoepte de Amerikaan. Met overwinningen in 2017, 2018 en 2019 is de Italiaan nu alleen recordhouder.

In totaal won negen keer een Italiaan de eendagskoers. Daarna volgt het thuisland met vijf overwinningen. Naast Jan Ullrich (1997) en Erik Zabel (2001) waren dat John Degenkolb (2013) en André Greipel (2015), die in hun hoogtijdagen tot de snelste sprinters van hun lichting behoorden, en de winnaar van 2022. Nederland en België staan allebei op één zege, door genoemde winnaars Van Bon en Museeuw. De laatste Nederlander op het podium was Dylan Groenewegen, die in 2017 derde werd.

De Cyclassics Hamburg was lang de enige Duitse koers op de WorldTour-kalender, maar kreeg in 2017 gezelschap van het toenmalige Rund um den Finanzplatz (tegenwoordig Eschborn-Frankfurt). Ondanks de korte historie wisselde de koers verschillende malen van naamgever. In de beginjaren stond de koers bekend onder de naam HEW Cyclassics, vernoemd naar energiemaatschappij Hamburgische Electricitäts-Werke. Toen deze werd overgenomen door de Zweedse energiereus Vattenfall, veranderde de naam in de Vattenfall Cyclassics.

In 2016 deed een onderneming in ooglasering zijn intrede als naamsponsor en daardoor ging de wedstrijd de laatste jaren door het leven als de EuroEyes Cyclassics. Sinds vorig jaar, ter ere van het 25-jarig jubileum, is BEMER ingestapt als hoofdsponsor. Dat bedrijf is gevestigd in Liechtenstein en fabrikant van medische technologie.

Laatste winnaars BEMER Cyclassics Hamburg

2022: Marco Haller

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Elia Viviani

2018: Elia Viviani

2017: Elia Viviani

2016: Caleb Ewan

2015: André Greipel

2014: Alexander Kristoff

2013: John Degenkolb

Laatste editie

Marco Haller verslaat Wout van Aert in een sprint. We herhalen, Marco Haller verslaat Wout van Aert in een sprint. Hoe dat zo kon gebeuren? Door een massale valpartij vlak voor de heuvelzone was de controle weg in het peloton en kon een sterke kopgroep wegrijden. Ide Schelling had in de voorfinale de sprong gemaakt naar de kopgroep en was nog alleen over, waarna hij op 22 kilometer van de finish hulp kreeg van Mikkel Bjerg en Patrick Konrad.

Die laatste twee bleven over op de laatste keer Waseberg, waar Wout van Aert met Jhonatan Narvaez en Quinten Hermans stevig doortrok. Ook Konrad en Marco Haller konden die versnelling volgen. Vijf koplopers stevenden zo af op de finish. De zege leek een formaliteit voor Van Aert, maar op het moment dat hij naar links keek, ging Haller rechts de sprint aan. Van Aert was compleet verrast en strandde op plek twee.



“Ik wist dat Hermans en Haller moeilijk te kloppen waren. Ik heb me laten verrassen op het einde, jammer”, gaf Wout van Aert achteraf ruiterlijk toe. Voor Marco Haller was het zijn grootste profzege ooit. “Het is eigenlijk een droom die uitkomt”, zei hij.

Uitslag BEMER Cyclassics Hamburg 2022

1. Marco Haller (BORA-hansgrohe) in 4u37m23s

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in z.t.

3. Quinten Hermans (Intermarché-Circus-Wanty) in z.t.

4. Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) in z.t.

5. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) op 4s

Lees ook: Haller schiet raak in Hamburg, Wout van Aert tweede

Parcours

Vorig jaar was de BEMER Cyclassics in totaal 204,7 kilometer lang en dit jaar 205,4 kilometer. Toch is er flink wat gesleuteld aan het parcours, vooral in de openingsfase. De renners rijden na de start op de Jungfernstieg aan de noordkant Hamburg uit. Via plaatsen als Quickborn en Bilsen gaat het richting Barmstedt, waar de route in noordelijke richting gaat naar een lokale ronde die twee keer afgelegd moet worden.

Het meest noordelijke puntje van de route is dit keer Wulfsmoor, waar dat vorig jaar nog Wrist was. Na die twee rondjes gaat het in gestrekte draf, opnieuw via Barmstedt, terug richting Hamburg. Op dat moment hebben de renners een kleine 100 kilometer in de benen en moeten de echte hoogtemeters nog komen. Alles wat in de 105 kilometer na Barmstedt volgt, is voor 95% identiek aan de finale van 2022. Alleen in het stuk tussen het Wasenberg-rondje en de finish kiest de organisatie voor enkele andere wegen.

In de finale gaat het via Holm en Wedel richting de Elbe. Met Hamburg aan de horizon beklimmen de renners na 141 kilometer voor het eerst de Waseberg (700 meter aan 9,4%). Niet de lengte of het stijgingspercentage maakt deze klim bijzonder lastig, maar juist het nerveuze koersgedrag door de smalle straten van de sjieke wijk Blankenese zorgt voor een extra moeilijkheidsgraad. Na de eerste passage is het nog 64 kilometer tot de daadwerkelijke finish.

Want na de eerste keer Waseberg rijden de renners meteen naar de streep in Hamburg. Vanaf daar is het nog 47 kilometer te gaan. De renners rijden dan in tegengestelde richting weer richting Blankensee, waar een lokale ronde ligt van acht kilometer. In dat rondje ligt de Waseberg, die nog twee keer beklommen gaat worden: op 24 kilometer van de finish en op 16 kilometer van de finish. In totaal krijgen de renners dus drie keer de 700 meter lange muur voorgeschoteld.

De sprinters krijgen na de laatste keer Waseberg dus 16 kilometer de tijd om, waar nodig, de schade te herstellen en om hun sprinttrein op de rails te krijgen. De laatste rechte lijn op de Mönckebergstraße in Hamburg is 500 meter lang en breed genoeg voor een koninklijke massasprint.

Zondag 20 augustus, BEMER Cyclassics: Hamburg – Hamburg (205,4 km)

Start: 11.10 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.00 uur

Favorieten

In de BEMER Cyclassics zijn meerdere scenario’s mogelijk. Vorig jaar zagen we natuurlijk een kleine kopgroep strijden om de winst, maar het eerste achtervolgende ‘peloton’ zat op slechts negen seconden. Het verschil tussen een veredelde massasprint en een vlucht is dus heel klein. Gezien het sprintveld en de hoeveelheid ploegen die een pure sprinter mee hebben, dichten we het scenario ‘sprint’ de grootste kansen toe. Maar een moment, zoals de massale crash van afgelopen jaar, kan het hele koersverloop veranderen.

De eerste naam die we hier dienen te noemen, is die van de titelverdediger. Marco Haller staat opnieuw aan de start namens BORA-hansgrohe, maar de vraag is of hij weer de kopman gaat zijn. Bij de thuisploeg staan ook Sam Bennett en Danny van Poppel aan de start. Van de Ierse spurter, die op het WK al vroeg moest lossen, verwachten we echter niet veel in een finale met twee keer de Waseberg. Van Poppel en Haller kunnen in een kleiner peloton ook hun sprintkansen pakken.

Lidl-Trek heeft de topfavoriet in huis met Mads Pedersen. De Deen weet van geen ophouden, want de hele week heeft hij al gekoerst in de Ronde van Denemarken. Die thuiswedstrijd eindigt op zaterdag in Helsingør, vanaf waar het nog ruim 5 uur rijden is naar Hamburg. Vliegen kan ook; in 50 minuten van Kopenhagen naar Hamburg.

Pedersen is sterk genoeg om de heuvelachtige finale te overleven en kan het vervolgens met een machtsprint afmaken. Mocht de koers toch vroeg openbreken, dan is Pedersen – vierde op het WK – iemand die maar wat graag mee koerst. Met Toms Skujins heeft hij een sterke luitenant bij zich, terwijl Alex Kirsch deze finale ook moet overleven.

De naam van Olav Kooij moeten we ook opschrijven. Hij is de uitgesproken kopman van Jumbo-Visma en heeft inmiddels naam gemaakt in de WorldTour, niet alleen als sprinter maar ook als iemand voor de lastige wedstrijden en vlakkere klassiekers. Een wedstrijd als de BEMER Cyclassics moet hem wel liggen. Dat Kooij het WK op het lastige parcours in Glasgow uitreed zal een serieuze stap in zijn ontwikkeling zijn geweest. Tim van Dijke en Tosh Van der Sande zijn er ter ondersteuning voor Kooij.

Soudal Quick-Step stuurt meerdere snelle mannen naar Noord-Duitsland. Op papier is Tim Merlier de snelste, maar mocht de finale vroeg openbreken, dan is het de vraag of de tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Polen standhoudt in het voorste peloton. Lukt hem dat, dan scharen we hem onder de favorieten. Lukt dat niet, dan kan het Belgische team terugvallen op Ethan Vernon of Florian Sénéchal.

Een tweede Nederlandse favoriet komt uit voor Jayco-AlUla. Dan hebben we het over Dylan Groenewegen, de absolute sprintkopman bij het Australische team. In de Tour de France lukte het hem niet om een rit te winnen, maar viel wel op hoe ‘goed’ de Amsterdammer klimt. Dat kan in Hamburg een voordeel zijn tegenover andere sprinters. Jayco-AlUla heeft ook Michael Matthews in de gelederen, dus mocht het niet voor Groenewegen zijn, dan kan Bling de honneurs waarnemen.

Er zijn nog enkele pure sprinters, die zullen hopen dat het peloton samensmelt in de laatste 15 kilometer richting de Mönckebergstraße. Dan kijken we vooral naar Caleb Ewan (die mag vertrekken bij Lotto Dstny), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Pascal Ackermann (UAE Emirates), Fernando Gaviria (Movistar), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Daniel McLay, Luca Mozzato (beiden Arkéa-Samsic), Elia Viviani (INEOS Grenadiers), Laurence Pithie (Groupama-FDJ) en Cees Bol (Astana Qazaqstan).

Kijken we naar wat meer punchy sprinters, dan komen Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich), Bryan Coquard (Cofidis), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Nikias Arndt (Bahrain Victorious) en Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) op ons lijstje voor. De kans dat zij de heuvelzone overleven in de voorste grote groep is groot. Zij moeten hopen dat de echt rappe mannen niet terugkeren.

Na de editie van afgelopen seizoen moeten we toch ook rekening houden met een koersverloop waarbij de vlucht het haalt tot in Hamburg. Enkele ploegen hebben wat meer heuvelrenners in de selectie en zullen dus mikken op de aanval. Dan kijken we vooral naar UAE Emirates, dat een ijzersterk team op de been brengt met Marc Hirschi, Diego Ulissi, Tim Wellens, Davide Formolo én Brandon McNulty. Hirschi is Zwitsers kampioen en won daarna nog in Baskenland, terwijl Wellens een goed vormpeil toonde in Polen.

Ook Lotto Dstny kan het op de aanval gooien, met rasaanvaller Pascal Eenkhoorn en Maxim Van Gils. Soudal Quick-Step heeft meerdere rappe mannen, maar wellicht zal Yves Lampaert zich durven smijten in de voorfinale. Movistar kan naast Gaviria ook mikken op Gregor Mühlberger en Ruben Guerreiro, die het toch moeten hebben van de lastige heuvelfase.

Georg Zimmermann rekenen we daar ook toe, zeker bij afwezigheid van een rappe man bij Intermarché-Circus Wanty. Tot slot noemen we nog oudgedienden Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan dus zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mads Pedersen

*** Olav Kooij, Dylan Groenewegen

** Bryan Coquard, Phil Bauhaus, Marc Hirschi

* Tim Merlier, Caleb Ewan, Michael Matthews, Tim Wellens

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Zomers weer in het noorden van Duitsland, ook op zondag 20 augustus. Stralend zonnig zal het niet zijn, want her en der duiken wat wolken op, maar de temperatuur loopt wel op tot 27 graden Celsius in de omgeving van Hamburg. De kans op neerslag is minimaal en de wind komt met windkracht 3 uit het westen, verwacht Weeronline. Dat betekent dat de wind in de finale tussen de Waseberg en Hamburg in de rug staat. Dat is in het voordeel van de aanvallers.

Eurosport heeft de rechten van de BEMER Cyclassics in Hamburg. Vanaf 14.25 uur is de koers te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN. Ook is de wedstrijd in Hamburg vanaf 14.50 uur live te zien op de Duitse tv, via Sportschau op de ARD/Das Erste.