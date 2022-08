Haller schiet raak in Hamburg, Wout van Aert tweede

Marco Haller heeft verrassend de BEMER Cyclassics gewonnen in Hamburg. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe was de beste van een kopgroep van vijf, door Wout van Aert en Quinten Hermans te verslaan in de sprint. Haller verraste zijn concurrenten door de sprint vroeg aan te gaan en daarna vakkundig af te houden.

Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) en Anthony Jullien (AG2R Citroën) kleurden het grootste deel van de koers met een aanval. Hun voorsprong groeide tot boven de vijf minuten. Daarachter waren het vooral sprintersploegen Quick-Step-Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty-Gobert die het peloton controleerden. Het gat werd steeds kleiner en dat was voor Ide Schelling het sein om de oversteek te maken naar de koplopers.

Ide Schelling laatste vluchter

De Nederlander van BORA-hansgrohe slaagde in die poging, vlak voor de laatste twee beklimmingen van de Waseberg (700 meter aan 10%) op 25 kilometer en op 17 kilometer van de finish. Schelling wist in die fase al zijn medevluchters overboord te gooien. In het peloton was het een massasprint richting de voet van de eerste keer Waseberg en dat leidde tot een valpartij, waar meerdere favorieten bij lagen. Daardoor was de controle weg en kon er aangevallen worden.

Op 22 kilometer van de meet werd Schelling weer ingerekend door Mikkel Bjerg en ploeggenoot Patrick Konrad, die waren weggereden uit een grote elitegroep waarin ook Wout van Aert zich had laten zien. Met minimale voorsprong begonnen Bjerg en Konrad vervolgens aan de laatste keer Waseberg. Daar trok Van Aert stevig door met Jhonatan Narvaez en Quinten Hermans in zijn wiel. Konrad en zijn teamgenoot Marco Haller konden nog mee, waardoor we vijf koplopers kregen op weg naar Hamburg.

Vijf koplopers strijden om zege

De sprinters kregen na de laatste keer Waseberg nog 17 kilometer de tijd om de schade te herstellen, maar het was een groot slagveld. Elia Viviani reed met Alberto Bettiol en Brent Van Moer op een tiental seconden, maar zij verloren terrein en werden ingelopen door het peloton. Tien kilometer voor de meet was het verschil tussen beide groepen 20 seconden.

Dat gat werd alleen maar groter, waardoor we een sprint met vijf kregen. Daarin verraste Haller door aan de rechterkant de sprint aan te gaan, op het moment dat Van Aert naar links keek. Hij sloeg meteen een gat, dat Hermans en Van Aert niet meer dicht wisten te krijgen. Met een late jump wist de Belgische kopman van Jumbo-Visma nog wel tweede te worden, maar de zege was al gegaan naar Haller.