Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2021

Na een jaartje verplichte rust door de coronapandemie staat dit jaar de Baloise Belgium Tour (UCI Pro Series) opnieuw op de kalender. Remco Evenepoel verdedigt deze week zijn titel. En op iets meer dan een week van de nationale kampioenschappen en twee weken van Le Grand Départ, krijgen ook de sprinters de kans hun snelle benen en lead-outs nog eens te testen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van België heet sinds 2013 officieel Baloise Belgium Tour. Een rittenkoers die weliswaar in de schaduw van grote rondes als de Tour en de Giro staat, maar niettemin een bijzonder lange historie kent. De allereerste editie vond namelijk al plaats in 1908. Lucien Petit-Breton (Tourwinnaar in 1907 en 1908) wist die eerste uitgave van de koers te winnen.

Na twee Franse eindzeges was het jarenlang al België wat de klok sloeg. Alle edities tussen 1910 en 1962 werden gewonnen door Belgen. In totaal telt de erelijst niet minder dan 65 Belgische eindzeges. Nederland volgt met acht stuks op een tweede plaats. En met onder meer Eddy Merckx, Benoni Beheyt, Freddy Maertens, Eddy Planckaert en Tom Boonen siert een pak grote namen de lange lijst eindwinnaars.

In een recenter verleden stapten Philippe Gilbert, Stijn Devolder, Tony Martin en Greg Van Avermaet in hun voetsporen. Martin (2012, 2013 en 2014) had die eer zelfs driemaal, waarmee hij zich recordhouder mag noemen. Stijn Devolder en Jens Keukeleire wonnen elk twee keer.

Laatste tien winnaars Baloise Belgium Tour

2020: niet verreden door coronapandemie

2019: Remco Evenepoel

2018: Jens Keukeleire

2017: Jens Keukeleire

2016: Dries Devenyns

2015: Greg Van Avermaet

2014: Tony Martin

2013: Tony Martin

2012: Tony Martin

2011: Philippe Gilbert

2010: Stijn Devolder

Laatste editie

Twee jaar geleden ging de eindoverwinning naar Remco Evenepoel. De Vlaams-Brabander legde de basis voor zijn allereerste eindzege in een rittenkoers tijdens de Vlaamse Ardennenetappe met aankomst in Zottegem. Evenepoel pakte die dag zijn allereerste individuele profzege uit zijn carrière na een straffe solo.

Daarbij reed hij onder meer Victor Campenaerts letterlijk uit de wielen, wat bij Vocsnor een pak bewondering teweegbracht. “Hij reed zo verschrikkelijk rap. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn profcarrière. Ik moest gewoon op iedere vluchtheuvel aanzetten om überhaupt het wiel te houden. Ik ben volledig kapot”, aldus Victor na afloop.

Campenaerts nam deels revanche met een al even knappe ritzege in de koninginnenrit met start en finish in Seraing. Daar toonde de werelduurrecordhouder zicht de snelste in een sprint met drie. Hij haalde het van de verrassende Andreas Kron en… Remco Evenepoel. Tussendoor had Tim Wellens Lotto Soudal de winst bezorgd in de individuele tijdrit in Grimbergen, voor Van Hooydonck en – opnieuw – Campenaerts en Evenepoel.

De twee andere ritwinnaars in deze Baloise Belgium Tour waren Jan-Willem van Schip, die op de Wandelaar in Knokke-Heist het peloton een neus zette, en Bryan Coquard. De Fransman klopte op de slotdag Pierre Barbier en Emils Liepins in een chaotisch verlopen massasprint in de straten van Beringen.

Top-5 Baloise Belgium Tour 2019

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) in 15u49m17s

2. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) op 52″

3. Tim Wellens (Lotto Soudal) op 2’02”

4. Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) op 2’28”

5. Andreas Kron (Riwal Readynez) op 2’29”

Parcours

De 89e Baloise Belgium Tour begint dit jaar in Beveren. Vanuit het Waasland wordt koers gezet naar de Vlaamse Ardennen voor een eerste aankomst ooit in Maarkedal. Vervolgens trekken we naar de kust, voor een tijdrit in Koksijde. Na een ommetje in Vlaams-Brabant, waar we wellicht een massasprint mogen verwachten, verhuizen we naar de Ardennen voor de koninginnenrit met start en aankomst in Hamoir. Op de slotdag, met aankomst in Beringen, zullen de meeste teams opnieuw op een massasprint mikken.

Woensdag 9 juni, etappe 1: Beveren-Maarkedal (183,4 km)

Het peloton vertrekt woensdag in Beveren, en na een vlakke aanloop zet het snel koers naar de Vlaamse Ardennen. Na 128 kilometer passeren we een eerste maal de finish in Maarkedal, het dorp waar ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe schepen is en dat voor het eerst een aankomst in de Baloise Belgium Tour krijgt.

In en om Maarkedal worden drie lokale rondes van 15,5 kilometer afgelegd. Berg Ten Houte (1,1 km aan 5,8 %) wordt er de scherprechter, maar ook de minder bekende Ellestraat, waarvan de voet aan de overkant van de Eikenberg ligt, kan een rol van betekenis spelen in volle finale. Met de Fortstraat (de zijkant van de Taaienberg) telt de lokale omloop nog een derde kuitenbijter.

Op veertien kilometer van de aankomst ligt de Gouden Kilometer. Hier zijn in één kilometer drie keer drie, twee en één seconden bonificatie te winnen, die hun invloed kunnen hebben op het klassement.

Start: 12.40 uur

Finish: 16.49 – 17.12 uur

Donderdag 10 juni, etappe 2: Knokke-Heist – Knokke-Heist (11,2 km, ITT)

Knokke-Heist is vaste prik in de Baloise Belgium Tour. Dit keer wordt het echter geen gewone rit in lijn met aankomst op de intussen bekende Wandelaar, maar krijgen de renners er een korte tijdrit voor de wielen geschoven. Deze vindt plaats exact 100 dagen voor het WK tegen de klok in de regio. Bij wijze van voorproefje zal de tijdrit van de Baloise Belgium Tour een klein stukje van het parcours van die WK-tijdrit volgen, maar dan wel in omgekeerde richting.

Het profiel van deze korte tijdrit spreekt voor zich. De wegen rond de kustgemeente zijn biljartvlak. Er wordt gestart op de Heistlaan in Knokke en via de Leopoldsvaart-Noord en de Oostkerkestraat gaat het naar de Dorpsstraat in Westkapelle. De finishlijn is er getrokken aan de Sint-Niklaaskerk. Het is niet alleen een vlakke tijdrit, het parcours is ook weinig technisch. Ideaal voor grote motoren dus.

Start eerste renner: 14.11 uur

Start laatste renner: 16.55 uur

Aankomst laatste renner: 17.08 uur

Vrijdag 12 juni, etappe 3: Gingelom – Scherpenheuvel-Zichem (174,4 km)

De derde rit speelt zich af op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg. Het wordt een etappe voorbestemd om in een massasprint te eindigen. In de plaatselijke rondes (drie stuks van elk 16 kilometer) moeten de renners telkens wel de Côte Dongelstraat over, maar dat is amper een bultje van 700 meter lang met een stijging van 5,2 procent.

Het laatste hellinkje ligt op drie kilometer van de aankomst en zal ongetwijfeld aanvallers inspireren, maar op de lange Diestsestraat uit het zicht van het peloton blijven, lijkt een onmogelijke opdracht.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.47 uur

Zaterdag 13 juni, etappe 4: Hamoir – Hamoir (152,6 km)

Het afsluitende weekend wordt verreden in Oost-België, met traditioneel op zaterdag de Ardennenrit, deze keer in en om Hamoir. De regio geniet onder wielerliefhebbers bekendheid vanwege de Ardennenklassiekers. Vandaag komen de renners zeven gecategoriseerde hellingen tegen, al zijn dat op de Muur van Hoei na niet de meest bekende.

De Place Del Court in Hamoir vormt het decor voor de start. In de eerste helft van de etappe staan de Côte Ereffe, de Mur de Huy, de Côte Tier de Vine, de Côte Champ des Hêtres en de Côte Warre op het menu. Maar het zijn vooral de Côte d’Odeigne en Le Kimones, allebei in de plaatselijke ronde die twee keer wordt afgelegd, die als scherprechters zullen fungeren.

De Côte d’Odeigne is 4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,8 procent, de Côte Hermanne-Kimones is iets steiler (gemiddeld 5,8 procent), maar is dan weer maar 2,1 kilometer lang. Het is niet de meest zware etappe uit de geschiedenis van de Baloise Belgium Tour, maar zal wel volstaan om het kaf van het koren te scheiden. En wie de slag in de Vlaamse Ardennen heeft gemist, kan hier nog iets proberen rechtzetten.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 14.35 – 14.55 uur

Zondag 14 juni, etappe 5: Turnhout – Beringen (178,7 km)

De slotrit gaat dit jaar van Turnhout naar Beringen. Het is, na het spektakel van zaterdag, een etappe met weinig moeilijkheden. Vanuit Turnhout gaat het dwars door de Kempen via Kasterlee, Retie, Dessel, Mol, Geel, Meerhout en Balen richting Limburg. Na een passage door Ham komt het peloton het plaatselijke parcours in Beringen op.

Na de eerste doortocht aan de finish in de Koolmijnlaan, volgen nog drie lokale rondes van 22 kilometer. Voldoende tijd om eventuele vroege vluchters tot de orde te roepen, waarna de sprinters nog een laatste keer hun treintjes op de rails moeten krijgen.

Start: 10.30 uur

Finish: 14.31 – 14.53 uur

Favorieten

In de periode tussen de Giro en de Tour neemt de Baloise Belgium Tour een aparte plek in op de wielerkalender. Vlak na de Dauphiné en overlappend met de Ronde van Zwitserland, maar deze vijfdaagse rittenkoers biedt anderzijds voor aardig wat renners wel een alternatieve route richting de nationale kampioenschappen en/of de Tour. De mix van vlakke ritten, etappes met korte hellingen en een korte tijdrit spreken veel renners aan en de variatie zorgt er bovendien voor dat verschillende renners durven dromen van eindwinst.

De absolute topfavoriet is uiteraard Remco Evenepoel, die de Baloise Belgium Tour in extremis aan zijn programma heeft toegevoegd. Evenepoel is ook de titelverdediger, die goede herinneringen koestert aan zijn allereerste zege als profrenner. Evenepoel zou zich in deze periode via een hoogtestage voorbereiden op de Olympische Spelen, maar miste in de Giro d’Italia naar eigen zeggen explosiviteit en die kan hij naar eigen zeggen beter opdoen in competitie.

Twee jaar geleden maakte Evenepoel zowaar het verschil in de Vlaamse Ardennenrit, terwijl hij zijn voorsprong verder uitdiepte in de Ardennenrit met start en aankomst in Seraing. Evenepoel maakt zelf enig voorbehoud, omdat de editie van 2021 iets minder zwaar is dan die van 2019. Maar met zijn capaciteiten moet hij toch in staat zijn het verschil te maken.

Concurrentie zou opnieuw wel eens kunnen komen van Victor Campenaerts, die twee jaar geleden de Ardennenrit won en als tweede finishte in het eindklassement. De werelduurrecordhouder heeft zich het voorbije half jaar met succes omgeschoold van tijdritspecialist naar aanvaller. Daar plukte hij in de Ronde van Italië al de vruchten van en misschien kan hem dat in de Ronde van België ook van pas komen. Campenaerts is thuis in de Vlaamse Ardennen, zal in de tijdrit op zijn minst de schade beperken en kan ook in de Ardennen zijn mannetje staan.

En die dingen kunnen we eigenlijk ook zeggen over Philippe Gilbert. De Baloise Belgium Tour is een belangrijke afspraak voor Lotto Soudal. Het team is gebouwd rond Caleb Ewan, maar Gilbert krijgt uiteraard de vrijheid om zelf voor een goed klassement te gaan. Gilbert is in volle opbouw naar de Tour en bewees in zijn laatste wedstrijden dat de vorm crescendo gaat. Voor Lotto Soudal zou een eventuele eindzege – drie jaar na Jens Keukeleire – ongetwijfeld een opsteker zijn.

Ide Schelling (BORA-hansgrohe) won vorige week zijn eerste profzege in de GP des Kantons Aargau. De 23-jarige Nederlander lijkt dit jaar helemaal door te breken en met de conditie waarmee hij in Gippingen rondfietste, kan hij ook in deze rittenkoers ver komen. Veldrijder Toon Aerts (Baloise-Trek) en Aimé De Gendt eindigden in 2019 al in de top tien van de Baloise Belgium Tour.

Mocht topfavoriet Remco Evenepoel falen, dan hebben ze bij Deceuninck-Quick-Step nog een aantal ijzers in het vuur. Yves Lampaert en Davide Ballerini bijvoorbeeld. In de Vlaamse Ardennen kunnen zij allebei meedoen voor ritwinst, terwijl ze in de tijdrit de schade kunnen beperken. En wie in goede uitgangspositie van start kan in de etappe in Hamoir, kan daar boven zichzelf uitstijgen.

Tot slot zetten we ook Nils Eekhoff en Bryan Coquard in ons favorietenlijstje voor eindwinst. De reden waarom we ze samen oplijsten is omdat ze allebei een prima eindklassement lieten noteren in de Boucles de la Mayenne, wat aangeeft dat hun conditie in orde is. Coquard heeft trouwens iets met de Ronde van België: de voorbije drie edities won hij er telkens een etappe en zowel in 2018 als in 2019 finishte hij zevende in de eindafrekening.

Vallen net buiten de sterren, maar houden we de komende dagen wel in het oog: Niki Terpstra (10de in 2016), Jasper Philipsen (6de in 2019), Koen Bouwman, Dries Van Gestel (sterk in Dwars door het Hageland) en Loïc Vliegen (9de in 2019).

De deelnemerslijst is nog niet definitief – er kunnen dus nog wijzigingen aangebracht worden in deze lijst.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Victor Campenaerts, Philippe Gilbert

** Ide Schelling, Aimé De Gendt, Nils Eekhoff

* Yves Lampaert, Davide Ballerini, Bryan Coquard, Toon Aerts

Sprinters

De afgelasting van de ZLM Tour, een Ronde van Zwitserland zonder sprintkansen én een etappeschema met twee biljartvlakke ritten. Dat zorgt ervoor dat de nodige rappe mannen richting Beveren zijn afgereisd om in de Baloise Belgium Tour hun treintjes op scherp te zetten, iets meer dan twee weken voor de start van de Tour de France. En dat zijn er dit jaar bijzonder veel. We lijsten de belangrijkste even voor u op.

Caleb Ewan moest de Giro een paar dagen eerder verlaten dan gepland, maar is voldoende hersteld om te hervatten in de Ronde van België. Hij krijgt met Jasper De Buyst en Roger Kluge zijn vaste lead-out mee. Alpecin-Fenix doet hetzelfde met Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert. Merlier en Philipsen zullen elkaar wellicht afwisselen als het op sprinten aankomt.

Deceuninck-Quick-Step rekent op Sam Bennett en die krijgt Michael Mørkøv en Davide Ballerini in steun. Pascal Ackermann is niet aan zijn beste seizoen bezig, maar de snelle man van BORA-hansgrohe hoopt snel de draad opnieuw op te pakken wat winnen betreft. Jumbo-Visma komt met Dylan Groenewegen en de jongeren David Dekker en Olav Kooij naar België afgezakt. Voor Groenewegen een nieuwe kans om zich na zijn schorsing opnieuw te meten met zijn collega-sprinters.

Verder noteren we nog de namen van Cees Bol (Team DSM), Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jordi Warlop en Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), de heroptredende Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Jules Hesters (BEAT Cycling) en uiteraard Bryan Coquard. Al bij al toch een indrukwekkend lijstje sprinters.

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en tv

25, 24, 24, 25, 24. Dat zijn de verwachte maximumtemperaturen vanaf woensdag tot en met zondag. Het ziet er dus naar uit dat het een zonnige koersweek wordt. De kans op regen is zo goed als onbestaande en ook veel wind wordt de komende dagen niet verwacht.

De Baloise Belgium Tour is elke dag live te volgen op Sporza, RTBF (Tipik) en Eurosport.