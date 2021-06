Geblesseerde Sam Bennett haakt af voor Baloise Belgium Tour, Cavendish vervanger

Zoek in de Baloise Belgium Tour dan toch niet naar Sam Bennett. De Ier van Deceuninck-Quick-Step heeft noodgedwongen een streep moeten zetten door de wedstrijd. Na een klein incident op training heeft hij last van zijn knie gekregen, zo stelt de ploeg in een summier statement op haar website.

In overleg met het medisch team van de WorldTour-formatie is derhalve besloten om de Baloise Belgium Tour over te slaan om wat rust te nemen met het oog op de nakende Tour de France. Hij wordt in de Belgische vijfdaagse vervangen door Mark Cavendish.

De selectie van Deceuninck-Quick-Step wordt gecompleteerd door Remco Evenepoel, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Morkov, Davide Ballerini en Zdenek Stybar.

