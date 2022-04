Voorbeschouwing: Arno Wallaard Memorial 2022

Na drie jaar afwezigheid staat de Arno Wallaard Memorial weer op de kalender. De mooiste polderkoers van Nederland is een ode aan de veel te vroeg overleden Arno Wallaard en gaat door een van de mooiste polderlandschappen die Nederland rijk is: de Alblasserwaard. Wie volgt zaterdag Alex Richardson op in Meerkerk? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Arno Wallaard was een coureur uit Noordeloos die tussen 2000 en 2005 furore maakte in het conti-peloton, waar hij onder meer reed voor Axa Cycling Team en Cyclingteam Bert Story-Jo Piels. Door een aantal goede uitslagen, waaronder ritwinst in Olympia’s Tour en winst in de Ronde van Overijssel, wist hij aan het einde van het jaar een plekje te bemachtigen in de selectie van Skil-Shimano voor 2006. Daar werd hij ploeggenoot van onder meer Kenny van Hummel, Sebastian Langeveld en Maarten Tjallingii.

Na een goede winter stond hij in de GP Doha eind januari voor zijn profdebuut namens Skil-Shimano. 99ste werd Wallaard, waarna hij even later ook aantrad in de Ronde van Qatar. Als knecht voor Van Hummel, die meerdere top-10-noteringen achter de dominante Tom Boonen veroverde. Het Openingsweekend was daarna aan de beurt. In zowel de Omloop van het Volk en Kuurne-Brussel-Kuurne staat er een DNF achter de naam van Wallaard.

Twee dagen later zou de 26-jarige Nederlander komen te overlijden. Na een training op de baan werd Wallaard onderweg naar huis in Noordeloos onwel, waarna enkele ploeggenoten hem tevergeefs probeerden te reanimeren. Een groot verdriet voor de familie Wallaard, het wielerpeloton en de Alblasserwaard.

De familie Wallaard ging na het overlijden van Arno op zoek naar een passend eerbetoon voor de jonge wielrenner. Die vond het in de Omloop van de Alblasserwaard, die ging over zijn trainingswegen. In 2007 stond de Arno Wallaard Memorial voor het eerst op de wielerkalender. De Fransmans Denis Flahaut won. In latere jaren zagen we toprenners als Lieuwe Westra, Stefan van Dijk, Dylan van Baarle en Coen Vermeltfoort de zege grijpen in Meerkerk.

Een renner die de Arno Wallaard Memorial maar wat graag had willen winnen ontbreekt nog op de erelijst, namelijk Fabio Jakobsen. De sprinter uit Heukelum komt uit de omgeving en heeft al vaker zijn liefde uitgesproken voor de polderkoers. Alhoewel Jakobsen de Omloop van de Alblasserwaard voor junioren al won, wacht hij nog op winst in de elitekoers. Een vierde plaats in 2017 is zijn beste resultaat.

Koersfans uit de Alblasserwaard zullen nog even op een zege van Jakobsen moeten wachten: de sprinter rijdt nu voor Quick-Step-Alpha-Vinyl en zal mogelijk pas in de herfst van zijn carrière weer een poging wagen.

Laatste tien winnaars Arno Wallaard Memorial

2021: Afgelast vanwege het coronavirus

2020: Afgelast vanwege het coronavirus

2019: Alex Richardson

2018: Joshua Huppertz

2017: Timothy Stevens

2016: Maarten van Trijp

2015: Jasper Bovenhuis

2014: Edvin Vilson

2013: Coen Vermeltfoort

2012: Dylan van Baarle

Vorige editie

Omdat de Arno Wallaard Memorial door het coronavirus in 2020 en 2021 is afgelast, dateert de laatste editie alweer uit 2019. Alex Richardson won dat jaar uit de vlucht, al werd het nog erg spannend in de laatste kilometers.

De winnende Brit was vlak na halfweg koers uit het peloton ontsnapt met onder meer Julien Van den Brande, Daan Hoole, Dennis van der Horst en Gianni Marchand, op weg naar een vroege vlucht met Rick van Breda, Mathias Bundsgaard Matz en Jonas Goeman. Nadat er vooraan een samensmelting had plaatsgevonden tussen de vluchters en de tegenaanvallers, zette Alecto zich op kop in het peloton om de achtervolging op deze nieuwe gevaarlijke kopgroep te leiden.

De meeste renners werden door het aanstormende peloton in de kraag gegrepen, maar Marchand en Richardson niet. Zij waren met nog drie lokale rondes rondom Meerkerk weggereden uit de kopgroep en hielden maar heel nipt stand.

Matthew Walls – nu sprinter bij BORA-hansgrohe – kwam in de slotmeters namelijk nog hard opzetten vanuit het peloton. Hij passeerde Marchand nog, die derde werd. Maar voor Richardson kwam hij te laat. Richardson zou een jaar later prof worden bij Alpecin-Fenix, maar is nu alweer prof-af.

Uitslag Arno Wallaard Memorial 2019

1. Alex Richardson (Canyon dhb) in 3u57m22s

2. Matthew Walls (Britse selectie) in z.t.

3. Gianni Marchand (Cibel) in z.t.

4. Bas van der Kooij (Monkey Town-A BLOC) in z.t.

5. Alberto Dainese (SEG Racing Academy) in z.t.

Parcours





De Arno Wallaard Memorial 2022 is in totaal 188,1 kilometer lang. Dat is vier kilometer meer dan de vorige editie en heeft te maken met een parcourswijziging. In tegenstelling tot andere jaren trekt het peloton niet meteen naar de Lekdijk, maar maakt het eerst nog een extra lus via Schoonrewoerd (waar de organisatie na acht kilometer waarschuwt voor een obstakel op de weg) en Everdingen. Bij Everdingen rijdt het voor de eerste keer de Lekdijk op. Vanaf daar wacht meer dan twintig kilometer Lekdijk de renners op, om er bij Groot-Ammers weer af te gaan.

De twintig kilometer op de Lekdijk is een stuk meer dan voorgaande jaren. Dat komt omdat de Lekdijk door de wind een van de zwaarste (en mooiste) punten op het parcours is. De organisatie hoopt dat de koers daardoor nog eerder openbreekt. Daarnaast is het volgens hen ook “een sportief saluut aan de grootste wielrenner die de streek heeft voortgebracht”: Fabio Jakobsen. De Heukelummer traint vaak op deze dijk.

Nadat het peloton bij Groot-Ammers de dijk is afgegaan, rijdt het via Brandwijk, Giessenburg, Hoogblokland en Noordeloos door de polder weer terug naar Meerkerk. De eerste 88,5 kilometer zijn dan afgelegd, waarna aan de tweede grote lus van 70,6 kilometer wordt begonnen.

De tweede grote lus lijkt op de grote lus van afgelopen jaren: bij Lexmond komt het peloton meteen weer op de Lekdijk, waarna er via dezelfde route als de eerste lus weer vaart wordt gemaakt richting Meerkerk. Daar staan er nog vijf omlopen van 6,5 kilometer gepland. Na twee linkse bochten over onder meer een viaduct ligt de streep getrokken op de Burgemeester Sloblaan.

Donderdag 18 april, Arno Wallaard Memorial: Meerkerk – Meerkerk (188,1 km)

Start: 14.00 uur

Finish: tussen 18.00 en 18.17 uur

Favorieten

De Arno Wallaard Memorial verwelkomt in 2022 vijf van de zeven Nederlandse continentalteams. ABLOC, Allinq, BEAT, Metec-Solarwatt en VolkerWessels zijn er zaterdag in Meerkerk bij, Team DSM en Jumbo-Visma Development Team zijn de afwezigen. Daarnaast zien we ook sterke buitenlandse ploegen als Tarteletto-Isorex, Minerva, Riwal, WiV Sungod en het Nieuw-Zeelandse Black Spoke aan de start verschijnen.

De meeste van deze teams, op Riwal en Black Spoke na, waren in de eerste manche van de Holland Cup, de Dorpenomloop Rucphen, ook al van de partij. Een van hun renners zal na drie manches vermoedelijk met de eindzege aan de haal gaan. Wie nu in pole-position ligt, is Maikel Zijlaard. Na een mooie solo schreef hij enkele weken geleden de Dorpenomloop Rucphen op zijn naam. Ook daarna bleek de VolkerWessels-renner scoren: in de slotrit trok Zijlaard Olympia’s Tour naar zich toe. Zaterdag is de 22-jarige Rotterdammer de te kloppen man.

Het zal echter een helse klus worden voor Zijlaard. Met de leiderstrui in de Holland Cup om zijn schouders zal iedereen naar hem kijken, dus ga er maar niet vanuit dat hij bij een aanval in een van de lokale omlopen weer zomaar de ruimte krijgt. Mocht hij het kunstje uit Rucphen herhalen, dan zou dat heel straf zijn.

De grootste concurrenten van Zijlaard zijn twee renners met wie hij in Olympia’s Tour een verbeten gevecht uitvocht. Alhoewel Zijlaard uiteindelijk aan het langste eind trok, boekte hij geen ritzeges in de Nederlandse rittenkoers. Die eer viel wel ten deel aan Elmar Reinders, die de derde etappe won. De Riwal-renner is sowieso erg goed bezig in 2022. Reinders zegevierde al in het Circuit des Ardennes en in de Elfsteden Race.

De andere grote concurrent is Matthew Gibson van WiV Sungod. De 25-jarige Brit, die tussen 2019 en 2020 prof was bij Burgos-BH, is 2022 uitstekend begonnen met ereplaatsen in de Tour of Antalya en een zege in Olympia’s Tour. Gibson won daar etappe 1b naar Hardenberg voor… Reinders. Dat de drie elkaar niet veel ontlopen, mag duidelijk zijn.

Dan verder met de overige favorieten. Bij WiV Sungod zien we namelijk nog een aantal kanshebbers. De Brit Oliver Wood schatten we hoog in door prestaties in door ereplaatsen in de GP Monseré (dertiende), Dorpenomloop Rucphen (achtste) en Olympia’s Tour (zesde in rit twee, vierde in rit vier). Daarnaast weet Wood hoe hij na een zware koers nog een goede eindsprint uit de benen moet persen. Op het beloften-WK in 2017 eindigde hij knap als vierde. Met Matthew Bostock en Rory Townsend houden we ook rekening. Bostock kende een sterk 2021 met ereplaatsen in meerdere 1.1-wedstrijden.

Minerva zal na het plotselinge overlijden van oprichter en eigenaar Filip Carpentier de overleden Belg willen eren met een overwinning een Meerkerk. Gil D’heygere en Thimo Willems lijken daarvoor de aangewezen mannen te zijn. De 26-jarige Willems eindigde enkele weken geleden al knap als derde in de GP Criquelion. Om te winnen zal hij moeten wegrijden. Geen probleem, zo bewees hij in de Benelux Tour vorig jaar waar hij vijfde werd vanuit de vroege vlucht in de door Taco van der Hoorn gewonnen rit. D’heygere heeft het dan weer in zich om een goede sprint te rijden.

Naast VolkerWessels met Zijlaard lijkt ABLOC de grootste kans op succes te hebben van de Nederlandse ploegen. Nieuwkomer Joren Bloem is namelijk bezig aan een ijzersterk 2022, wat hem nog geen overwinning opleverde maar wel een legio ereplaatsen. Vijfde in de Ronde van Drenthe, derde in de GP Justiniano Race, zevende in de Elfsteden Race en derde in Olympia’s Tour: een zege kan voor Bloem dit jaar niet uitblijven met zulke resultaten. ABLOC heeft daarnaast ook met Tomáš Kopecký nog een rappe man.

Meerdere outsiders moeten we tot slot nog benoemen. We denken aan de snelle Roy Eefting, Martijn Budding en Matthijs Büchli, maar ook aan de altijd leverende Rick Ottema en Daan van Sintmaartensdijk. De laatste ster is echter voor Jelle Johannink, die verleden week de Zuiderzeeronde won. Een koers die weliswaar verreden wordt op clubniveau, maar in veel aspecten lijkt op de Arno Wallaard Memorial: veel wind, veel dijken en geen gegarandeerde massasprint.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Maikel Zijlaard

*** Elmar Reinders, Matthew Gibson

** Joren Bloem, Oliver Wood, Thimo Willems

* Gil D’heygere, Matthew Bostock, Tomáš Kopecký, Jelle Johannink

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Zaterdag wordt een lekkere dag in de Alblasserwaard. De zon schijnt bijna de hele dag, het wordt zestien graden Celsius en de wind komt met windkracht 3 uit het oosten. Dat betekent meewind op de Lekdijk. De koers wordt live uitgezonden door regionale omroep RTV Utrecht en Eurosport 1 vanaf 16.10 uur.