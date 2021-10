Voorbeschouwing: 1ste Internationale GP Destil

Nieuw op de internationale veldritkalender: de GP Destil in Oisterwijk. Een UCI-cross zonder de wereldtop, want die vertoeft dit weekend nog op Amerikaanse bodem voor de Wereldbeker in Iowa. Toch zakken zondag voldoende leuke namen naar Midden-Brabant af om er een aantrekkelijke cross van te maken. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De GP Destil is al tientallen jaren een wedstrijd op nationaal niveau in Moergestel, maar zet dit jaar de stap naar de UCI-kalender. Daarvoor is een nieuw parcours aangelegd op Streekpark Klein Oisterwijk. “Op die dag wordt ook de Wereldbeker van Iowa verreden, maar voor de rest is de kalender nagenoeg leeg”, liet Hans Cornelis van Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk ons maanden geleden weten. “We verwachten dan ook veel subtoppers aan de start om felbegeerde UCI-punten te vergaren.”

Meer dan een half jaar later is het zover en Cornelis heeft gelijk gekregen. Wat meer is, niemand van de renners en rensters die zondag naar Oisterwijk afzakken, krijgt een startvergoeding en dat is redelijk uniek in het huidige veldrijden. “We kunnen geen startgeld betalen omdat we elke euro nodig hebben om deze wedstrijd van de grond te krijgen”, zegt Cornelis deze week in het Brabants Dagblad. “Dat leggen we de renners ook keurig uit. Niemand die daarom wegblijft.”

De UCI-punten zijn inderdaad belangrijk en wie op dit moment niet in de VS kan of wil rijden, zakt sowieso diep weg op de ranking. Dan zijn – relatief makkelijk – te sprokkelen punten op eigen bodem een stuk aantrekkelijker dan een verplaatsing te maken naar pakweg Tsjechië of Zweden.

Parcours

Het parcours van de GP Destil is uitgetekend in Streekpark Klein Oisterwijk. Het betreft een omloop van 2.900 meter, waarvan iets meer dan 2.000 meter weiland. Daarnaast is er nog sprake van een zandstrook van 250 meter, 190 meter verharde weg, 220 meter bospad en 150 meter sterrato.

Extra hindernissen op het parcours zijn een trappenpartij van 14 treden en een balkenpassage waarbij beide balken 40 centimeter hoog zijn.

Programma & info

Programma zondag 17 oktober:

9u30: Amateurs, Sportklasse

10u30: Masters 30+

12u15: Junioren Mannen

13u45: Vrouwen elite – U23 – junioren

15u15: Mannen elite – U23

Locatie:

Streekpark Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 6-8a, Oisterwijk

Gratis toegang! (check wel het Covid-protocol)

Praktische info:

Website organisatie

Facebook organisatie

Deelnemers

Mannen

We beschikken niet over de volledige deelnemerslijsten, maar de bekendste namen aan de start zijn David van der Poel, Tom Meeusen, Diether Sweeck, Loris Rouiller, Dario Lillo, Yentl Bekaert, Ward Huybs, Mees Hendrickx en Stan Godrie. Ook Witse Meeussen was aangekondigd, maar die moet forfait geven wegens ziekte.

Vrouwen

In de vrouwenwedstrijd wordt het uitkijken naar een duel tussen Laura Verdonschot, Anne Terpstra, Loes Sels en Maud Kaptheijns. Ook Lindy van Anrooij, Suzanne Verhoeven, Amandine Fouquenet, Susanne Meistrok en Leonie Bentveld hebben hun deelname bevestigd.

Weer en TV

Er is geen rechtstreekse verslaggeving op tv voorzien.

De weersverwachting volgens Meteovista.be vindt u hieronder. Het lijkt een rustige herfstdag te worden met maximumtemperaturen van om en bij de 15 graden. Regen wordt niet verwacht.