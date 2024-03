woensdag 13 maart 2024 om 10:51

Voorbereidingen op Parijs-Roubaix in volle gang: GOAT’s geven kasseien een opknapbeurt

Zondag 7 april is het zover: de Hel van het Noorden staat op het programma. De monumentale klassieker met een roemrijke historie wordt gekenmerkt door het zware koersverloop en de vele kilometers over de lastige kasseien. Hoewel de kasseien vaak eerder scheef dan recht lijken te liggen, zijn de voorbereidingen van de koers in volle gang.

Dit jaar telt Parijs-Roubaix een afstand van liefst 259 (!) kilometer. Een bizarre uitdaging, die wordt bemoeilijkt door het aantal kasseienstroken die de renners moeten trotseren. Liefst dertig stuks staan er op het programma. Bij elkaar opgeteld zorgt dit ervoor dat van de 259 kilometer er 55 over de lastige keien worden afgelegd.

Op sociale media wordt er een klein kijkje gegeven in het proces voorafgaand aan de koers. Ondanks het matige weer is men druk bezig de stroken in orde te maken voor de Hel op 7 april. Hoewel het soms lijkt alsof de keien zomaar naast elkaar zijn gelegd, wordt het wegdek dus weldegelijk zorgvuldig voorbereid.

Hiervoor wordt overigens niet enkel gebruik gemaakt van menselijk vakwerk. Ook in het dierenrijk zijn er kennelijk liefhebbers van de koers die graag een pootje helpen. Net als vorig jaar zijn de geiten er weer bij om het Bos van Wallers te voorzien van schone en mooie kasseien.