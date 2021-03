“Voor Vlaanderen is koers religie, voor de Franse overheid een last”

Wat betreft het doorgaan van Parijs-Roubaix, was Michel Lalande, de prefect van de regio Hauts-de-France, gisterochtend op de Franse radio France Bleu Nord alvast niet positief ingesteld. “Het publiek is voor Lalande het struikelblok”, zegt Doulcier. “Er wordt gevreesd dat Parijs-Roubaix te veel mensen op de been zou brengen, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.”

Vlaanderen als voorbeeld

Terwijl in Vlaanderen de monumenten als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen wellicht wel kunnen plaatsvinden, dankzij een publieksverbod op de hellingen en aan start en finish, ziet Lalande het niet zitten om de kasseistroken af te sluiten voor de toeschouwers. Een redenering die Doulcier niet helemaal begrijpt.

“De manier waarop vorig jaar de Ronde werd gereden, is een voorbeeld voor de hele wereld hoe je sport en corona kan verzoenen. Het verschil zit ‘m in hoe verschillend Vlaanderen en Frankrijk naar het wielrennen kijken. Voor jullie is koers religie. Voor de Franse overheid is koers een last”, weet Doulcier.

“Dus doet de prefect geen moeite en verschuilt hij zich achter de coronamaatregelen. Dat is gemakkelijker dan barrières plaatsen aan de toegangswegen. Want zeg nu zelf, of je nu de Paterberg afsluit, of het Bos van Wallers-Arenberg: dat is toch precies hetzelfde?”