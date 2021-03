Donkere wolken boven Parijs-Roubaix: regio gaat vier weken in lockdown

Het is maar de vraag of we dit voorjaar een titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert te zien krijgen in Parijs-Roubaix. De regio Hauts-de-France, waarin aankomstplaats Roubaix ligt, moet voor vier weken in lockdown. Parijs-Roubaix staat op 11 april op de agenda.

Vanaf vrijdag om middernacht gaan 16 departementen in Frankrijk opnieuw in lockdown. Dit zal minstens vier weken duren en dan komt de eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix wellicht in het gedrang. De inwoners van de departementen moeten binnen een straal van tien kilometer rond hun woning blijven.

Ook worden niet-essentiële winkels gesloten. De maatregelen gelden onder meer voor de regio Hauts-de-France, de regio van Parijs-Roubaix. Ook vorig jaar werd de kasseienklassieker afgelast vanwege de coronamaatregelen. Het is nu afwachten of er speciale ruimte komt om de koers toch te organiseren op 11 april.