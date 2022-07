Voor Mathieu van der Poel begint de Tour nu pas – WielerFlits Update #6

Video

De Tour de France is aangekomen bij een etappe die weleens van grote betekenis kan zijn: de kasseienrit naar Wallers-Arenberg. De coureurs krijgen in het noorden van Frankrijk maar liefst elf kasseienstroken voor de kiezen. Sommige renners zullen met een bang hartje naar de stroken trekken, maar voor anderen zal het voelen als een speeltuin!



In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels vooruit op de vijfde etappe in de Tour de France 2022. Ze bespreken de mogelijke gevechten die eraan zitten te komen: krijgen we een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel en een strijd tussen Tadej Pogacar en Primoz Roglic? Kijk en luister snel!

Beluister de podcast :



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

