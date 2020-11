Voor het eerst sinds 2012 geen Nederlandse ritzege in een grote ronde

Nederland sluit het wielerjaar 2020 af zonder ritzege in een grote ronde. Het is voor het eerst in acht jaar dat geen enkele landgenoot een etappe wist te winnen in de Giro d’Italia, de Tour de France of de Vuelta a España. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2012.

De jaren 2017 en 2019 springen in het oog als we terugkijken op de Nederlandse wielersuccessen van de tussenliggende jaren. In beide jaren waren vijf ritzeges te melden.

Tom Dumoulin was tussen 2012 en 2020 de meest succesvolle groteronderenner. Buiten dat hij in 2017 de Giro won, boekte hij ook negen etappe-overwinningen in de verschillende grote rondes. Sprinter Dylan Groenewegen volgt met vier ritzeges, allemaal in de Tour de France behaald.

2020 (0 ritzeges)

Giro: 0

Tour: 0

Vuelta: 0

2019 (5 ritzeges)

Giro: 0

Tour: 3 – Mike Teunissen, Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen

Vuelta: 2 – Fabio Jakobsen (2x)

2018 (4 ritzeges)

Giro: 1 – Tom Dumoulin

Tour: 3 – Dylan Groenewegen (2x), Tom Dumoulin

Vuelta: 0

2017 (5 ritzeges)

Giro: 3 – Tom Dumoulin (2x), Jos van Emden

Tour: 2 – Bauke Mollema, Dylan Groenewegen

Vuelta: 0

2016 (4 ritzeges)

Giro: 1 – Tom Dumoulin

Tour: 2 – Tom Dumoulin (2x)

Vuelta: 1 – Robert Gesink

2015 (4 ritzeges)

Giro: 0

Tour: 0

Vuelta: 3 – Tom Dumoulin (2x), Bert-Jan Lindeman, Danny van Poppel

2014 (2 ritzeges)

Giro: 1 – Pieter Weening

Tour: 1 – Lars Boom

Vuelta: 0

2013 (1 ritzege)

Giro: 0

Tour: 0

Vuelta: 1 – Bauke Mollema

2012 (0 ritzeges)

Giro: 0

Tour: 0

Vuelta: 0