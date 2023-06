Voor het eerst sinds 2007 wint Christine Majerus geen tijdritgoud in Luxemburg

Normaal gesproken kun je het Luxemburgs kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen schriftelijk afdoen. Sinds 2007 is Christine Majerus namelijk onverslaanbaar op dat onderdeel in haar land, maar in 2023 is ze toch echt geklopt. Door wie? Nina Berton!

In 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 was Majerus de beste tijdrijdster van Luxemburg. De laatste keer dat ze niet won, was zeventien (!) jaar geleden toen Anne-Marie Schmitt de titel greep. Een toen 19-jarige Majerus werd toen achtste.

Nu is Nina Berton de gelukkige winnares die in de voetsporen treedt van Schmitt. De 21-jarige Berton reed de laatste jaren voor het vrouwenteam van Andy Schleck en koerst dit jaar voor Ceratizit-WNT. Winnen deed ze nog nooit, al veroverde ze wel de bergtruien in de Ronde van Normandië en het Festival Elsy Jacobs.

En nu wint Berton dus het nationaal kampioenschap tijdrijden in het Groot-Hertogdom. Over slechts 7,4 kilometer door Berbourg was ze zes seconden sneller dan Majerus, die haar SD Worx-ploeggenote Marie Schreiber derde zag worden op vijftien seconden van Berton.