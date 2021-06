Volta Limburg Classic mikt definitief op derde weekend van juli

De organisatie van de Volta Limburg Classic denkt half juli het wielerweekend te kunnen organiseren. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Nadat de Limburgse wielerwedstrijd niet op de reguliere data in april kon plaatsvinden, besloot de organisatie het volledige wielerweekend te verplaatsen naar zaterdag 17 en zondag 18 juli in de hoop dat er richting de zomer meer mogelijkheden zouden zijn.

“De afgelopen maanden hebben wij de ontwikkelingen wat betreft de pandemie goed in de gaten gehouden en tevens zijn we in contact gebleven met de overheden” zegt voorzitter Jean Demollin van het organisatiecomtié. “Nu de versoepelingen zijn ingezet en er voor het Volta Limburg Classic weekend nog meer versoepelingen verwacht worden, gaan wij definitief aan de slag met de organisatie van de heren- en dameswedstrijd.”

“Uiteraard realiseren wij ons dat ook medio juli nog niet alles zo zal zijn zoals dat voorheen was, maar wij zijn als Stichting ontzettend opgelucht dat we weer mogen organiseren en zullen daarbij dan ook de tegen die tijd geldende maatregelen respecteren.”

In tegenstelling tot de Amstel Gold Race, waar de organisatie moest uitwijken naar een afgesloten circuit, denkt de Volta Limburg Classic wel de normale parcoursen aanhouden. “Dus met scherprechters als Gulperberg, Loorberg en in de finale natuurlijk Piemert en Mheerelindje”, verduidelijkt Roy Packbier.

“Of en hoeveel publiek er bij start/finish in Diepstraat te Eijsden of langs het parcours aanwezig mag zijn, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. De gesprekken met de overheden zijn in volle gang en de uitkomst zal ook sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus. Vanuit de heren- en damesploegen is er in ieder geval weer veel interesse. Op zeer korte termijn hopen we de startlijsten compleet te hebben en bekend te kunnen maken, maar we mikken uiteraard op meerdere WorldTour ploegen aan de start.”

Een dag voordat de vrouwen- en mannenwedstrijd verreden wordt staat de toertocht op het programma. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen begonnen. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende afstanden (60, 95 , 120 en 150km). Start en finish zijn in Eijsden en de routes voeren het Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek.