Volta Limburg Classic gaat werken aan duurzame wielertoekomst

De Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland, dé organisator van de Volta Limburg Classic, en Brightlands Chemelot Campus breiden hun partnership uit en slaan de handen in elkaar om het wielerevenement een duurzame toekomst te geven.

“We zijn zeer verheugd deze samenwerking aan te gaan en verder uit breiden. In 2022 hebben wij samen met Brightlands Chemelot Campus al de eerste stappen in hopelijk een langdurige samenwerking gezet door de lancering van de 100% Limburg Bike tijdens de Volta Limburg Classic. Nu gaan we de volgende stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en hebben we dit vastgelegd in een intentieovereenkomst”, vertelt Jean Demollin, voorzitter van het organisatiecomité.

Ivo Gubbels, bestuurslid van de Stichting: “We willen hét voorbeeld zijn van een duurzaam evenement met duurzame partners, een onderscheidende sociale maatschappelijke meerwaarde en respect voor de omgeving. Investeren in de toekomst wat betreft topsport, vitaliteit voor jong en oud en verduurzaming staan bovenaan onze ambitielijst. De kennis en kunde van een partij als Brightlands zullen hier absoluut bij helpen. Doel is om een community van duurzaamheidspartners te verenigen en zo voor ons evenement én voor de partners onder elkaar co-creatie op gebied van circulariteit en duurzaamheid te genereren. Zo zal Heijmans op termijn ook aanhaken.”

“Door dit partnership met de Volta Limburg Classic creëren we meerwaarde voor de sport én samenleving”, aldus Menno Smeelen, New Business Development Manager Brightlands Chemelot Campus.

Duurzame en gezonde samenleving voor iedereen

“Op de Brightlands Chemelot Campus houden we ons bezig met diverse duurzame en circulaire projecten in samenwerking met onze huurders, de kennis- en onderwijsinstellingen op de campus en het MKB in de regio. We streven naar een duurzame en gezonde samenleving voor iedereen. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling en het gebruik van circulaire materialen (bijvoorbeeld uit afvalstromen) ter verduurzaming van de sport. We zijn niet voor niets gecertificeerd als Brightlands Sportinnovator Center. Samen gaan we voor de verduurzaming van de Volta Limburg Classic en de regio.’

De 48e Volta Limburg Classic voor heren en dames wordt verreden op zaterdag 1 april 2023. Start- en finishlijn zijn weer getrokken in de Diepstraat te Eijsden. De parcoursen doen het Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek aan. Daags na de wedstrijden, kunnen de liefhebbers hun eigen toertocht van de Volta Limburg Classic verrijden.