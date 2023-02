Volta ao Algarve: Soudal Quick-Step zet in op Fabio Jakobsen en Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step hoopt in de twee vlakke ritten van de Volta ao Algarve (15-19 februari) te scoren met Fabio Jakobsen. De WorldTour-formatie brengt verder onder meer Kasper Asgreen en Ilan Van Wilder aan het vertrek. Bij UAE Emirates wordt thuisrijder João Almeida naar voren geschoven als klassementsman.

Jakobsen begon zijn seizoen in de Vuelta a San Juan, waar hij één rit wist te winnen. In de Volta ao Algarve krijgt hij Casper Pedersen en zijn vaste lead-out Michael Mørkøv mee voor de sprints. Ook Tim Declercq maakt onderdeel uit van de selectie, evenals Rémi Cavagna en dus Asgreen. Van Wilder, dit jaar al derde in de Trofeo Serra de Tramuntana, is de aangewezen man om een klassement te rijden.

“Algarve is een wedstrijd waar we van houden, waar we in het verleden veel succes hebben gehad”, zegt ploegleider Tom Steels. “We kijker er naar uit. Vooral met de combinatie van Fabio, Michael en Casper zal het een goede test voor de lead-out zijn. Wat het algemeen klassement betreft kunnen we wat proberen met Ilan. Hij presteerde goed op Mallorca en in de Figueira Champions Classic (dertiende, red.). Met een tijdrit op de laatste dag, heeft hij de kans om een mooie uitslag te behalen.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2023 – Een Nederlandse topfavoriet?

Almeida kopman UAE Emirates

De selectie van UAE Emirates wordt aangevoerd door Almeida. De Portugees krijgt in eigen land het gezelschap van Matteo Trentin, Rui Oliveira, Ivo Oliveira, Finn Fisher-Black en Marc Hirschi. Die laatste eindigde maandag nog als vierde in de door Tadej Pogacar gewonnen Jaén Paraiso Interior. De 24-jarige Almeida heeft voorafgaande aan de Volta ao Algarve drie koersdagen in de benen. Hij reed louter nog eendaagsen op Mallorca, waarbij een negende plaats in de Trofeo Serra de Tramuntana zijn beste uitslag was.

Arkéa-Samsic met Barguil en Hofstetter

Arkéa-Samsic, tot slot, rekent in de Algarve op Warren Barguil en Hugo Hofstetter. Barguil eindigde maandag als negende in de Jaén Paraiso Interior, de snelle Hofstetter noteerde eerder een top-tienklassering in de eerste etappe van de Santos Tour Down Under. De selectie van de Franse ploeg bestaat verder uit Łukasz Owsian, Matis Louvel, Thibault Guernalec, Simon Guglielmi en Élie Gesbert, die in 2021 nog een rit won in de Volta ao Algarve.