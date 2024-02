zondag 18 februari 2024 om 09:20

Thymen Arensman niet tevreden over tijdrit Algarve: “Een beetje teleurstellend”

Thymen Arensman eindigde zaterdag als twaalfde in de individuele tijdrit van de Volta ao Algarve en daar was de Nederlander na afloop niet echt over te spreken. “Ik kende nog een goede start, maar na het eerste gedeelte kreeg ik last van kramp”, liet hij na afloop weten via Instagram.

Arensman had dus wat meer verwacht van zijn eerste tijdrit van 2024, maar moest dus genoegen nemen met een plaats net buiten de top-10. De 24-jarige ronderenner van INEOS Grenadiers gaf uiteindelijk iets meer dan een minuut toe op ritwinnaar Remco Evenepoel, de regerende wereldkampioen tegen de klok.

“Nou, dat was een beetje teleurstellend”, draait Arensman op social media niet om de hete brij heen. “Ik kende nog een goede start, maar na het eerste gedeelte van de tijdrit kreeg ik last van kramp in mijn linkerbeen. Mijn valpartij van vrijdag heeft zeker niet geholpen.”

“In de wetenschap dat ik twintig á dertig watt van mijn normale paceplan zat, wil dit wel zeggen dat de nieuwe tijdritpositie vrij snel is. Dank daarvoor, INEOS! In de laatste etappe hebben we nog alles om voor te spelen”, klinkt het vol goede moed.

INEOS Grenadiers zal met gemengde gevoelens terugkijken op de tijdrit van zaterdag. Arensman, Filippo Ganna en Tom Pidcock wisten de verwachtingen niet in te lossen, maar Magnus Sheffield zette daarentegen knap de tweede tijd neer. De jonge Amerikaan moest aan de finish – tot zijn eigen teleurstelling – alleen zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel.