Volta ao Algarve: BORA-hansgrohe met Higuita, Hindley en Meeus

BORA-hansgrohe hoopt deze week met Sergio Higuita, Jai Hindley en Jordi Meeus goed voor de dag te komen in de Volta ao Algarve (15-19 februari). Meeus is de sprinter met dienst, Higuita en Hindley worden dan weer naar voren geschoven als klassementsmannen.

Met de 24-jarige Meeus heeft BORA-hansgrohe een serieuze sprinttroef achter de hand. De rappe Belg eindigde dit jaar al drie keer op het podium. In de Schwalbe Classic in Australië werd hij tweede achter Caleb Ewan, in de Vuelta a Murcia en de Clásica de Almería kwam hij als derde over de streep. Meeus reed vorig jaar ook de Volta ao Algarve, maar kwam toen niet verder dan een zevende plaats in de derde etappe naar Faro.

Voor het klassement is het dus uitkijken naar Higuita en Hindley. De Colombiaan – vorige maand al derde in de Vuelta a San Juan – was in de laatste editie van de Volta ao Algarve nog een van de hoofdrolspelers. Higuita was een jaar geleden de beste in de slotrit naar de Alto do Malhão en werd vijfde in het eindklassement. Voor Giro-winnaar Hindley is de Volta ao Algarve zijn eerste Europese koers van 2023, na een seizoensbegin in zijn thuisland Australië.

Marco Haller, Frederik Wandahl, Jonas Koch en de Duitse kampioen Nils Politt vervolledigen de selectie van BORA-hansgrohe voor de Volta ao Algarve.