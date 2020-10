Volta a Portugal: Joni Brandão zegeviert in koninginnenrit naar Torre donderdag 1 oktober 2020 om 18:57

De vierde etappe in de Ronde van Portugal, met finish op de klim naar Torre, is gewonnen door Joni Brandão. De 30-jarige klimmer van Efapel bleek in de laatste mistige kilometer over de meeste punch te beschikken. Frederico Figueiredo finishte als tweede, Amaro Antunes werd derde en behoudt de leiderstrui.

Voor de klassementsrenners was het vandaag een belangrijke dag, aangezien de koninginnenrit op het programma stond naar Torre, een jaarlijkse scherprechter in de Volta a Portugal. De finishstreep was getrokken op een beklimming van iets meer dan twintig kilometer aan meer dan 6%. Kregen we vandaag opnieuw een galavoorstelling van de mannen van W52-FC Porto?

Het was echter Brandão, in 2015, 2018 en 2019 tweede in de Volta a Portugal maar nog nooit winnaar van deze koers, die als eerste versnelde op de slotklim. De 30-jarige renner hoopte op die manier Antunes te kraken, maar de leider kon in de finale nog rekenen op een ijzersterke W52-FC Porto-formatie. Zo reed de winnaar van vorig jaar, João Rodrigues, zich volledig leeg voor Antunes.

Ook tweevoudig eindwinnaar Gustavo César Veloso bleef in de buurt van zijn jongere ploegmaat. De Spanjaard Cristián Rodríguez (Caja Rural-Seguros RGA) werd als laatste vroege vluchter op enkele kilometers van de top ingerekend. Het laatste woord was aan de klassementsrenners in deze Volta a Portugal.

De aanhouder wint

Brandão kon in de finale ‘rustig’ het tempo volgen van de mannen van W52-FC Porto en bleek in de laatste honderden meters over genoeg jus te beschikken. Het is voor de kopman van Efapel na heel wat deelnames ook zijn allereerste ritzege in zijn thuisronde. Morgen trekken de renners over geaccidenteerde wegen van Oliveira do Hospital naar Águeda.