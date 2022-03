Volop emoties in volgauto Intermarché-Wanty-Gobert na zege Biniam Girmay

De zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem zorgde gisteren voor veel emoties in de volgauto van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Ploegleiders Hilaire Van der Schueren en Aike Visbeek reageerden zeer uitgelaten op het succes van hun renner, is te zien op beelden die het team na afloop publiceerde.

“Bini, champion! Dit is niet te geloven!”, roept een zeer gelukkige Visbeek vanop de bijrijdersstoel van de volgauto. Om dan ook de andere renners van de ploeg van het succes van de Eritreeër op de hoogte te stellen. “Guys, we won, Bini won!”