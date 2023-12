vrijdag 29 december 2023 om 10:24

Vollering vijfde op ranking mondiale sportvrouw van het jaar L’Équipe, Van der Poel negende bij mannen

Demi Vollering is volgens de Franse sportkrant L’Équipe vijfde op de lijst met mondiale sportvrouwen van het jaar. De winnares van de Tour de France Femmes, zilver op het WK wielrennen en de drie heuvelklassiekers zag turnster Simone Biles uitgeroepen worden tot de winnares. Bij de mannen staan Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel in de top-10.

Elk jaar organiseert L’Équipe een ranglijst waarin alle kampioenen op een hoop worden gegooid, ook wel de ‘Kampioen der kampioenen’ genoemd. Turnster Simone Biles won de titel dit jaar, met 812 punten. Skister Mikaela Shiffrin en zwemster Katie Ledecky volgden. Verder stond alleen voetbalster Aitana Bonmati nog voor Demi Vollering (246 punten) op de ranglijst. Wereldkampioene Lotte Kopecky (55 punten) bezet de tiende plaats.

Bij de mannen vinden we ook twee wielrenners terug in de top-10. Tadej Pogačar werd verkozen op de achtste plaats, met 151 punten, kort gevolgd door wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij kreeg 132 punten. Dat is een stuk minder dan winnaar Novak Djokovic, die met 876 punten zwemmer Léon Marchand en Formule 1-kampioen Max Verstappen ruim achter zich hield.

