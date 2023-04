Vollering spreekt van perfect teamwork: “Offeren ons altijd op voor de sterkste”

Demi Vollering eindigde achter teamgenote Lotte Kopecky vandaag als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Na afloop blies Vollering de loftrompet over haar team SD Worx: “We zijn zo enorm goed met elkaar. Iedereen offert zich altijd op voor de sterkste. Vandaag was dat Lotte.”

Ook over Marlen Reusser had Vollering mooie woorden. “Ik zat in de sprint net verkeerd”, vertelt ze bij de NOS. “Ze lieten me er niet langs, waarna Marlen de sprint vroeg aanging. Daardoor kwam ik in de perfecte positie te zitten.”

Lopen op de Koppenberg

Al met al kijkt Vollering terug op een “bizarre dag”, waarbij de Koppenberg een cruciale rol speelde. Door gladheid moest het merendeel van het peloton van de fiets af. “Als we niet van voren hadden gezeten op de Koppenberg hadden we achter de feiten aangereden. Toen ik zelf weer vooraan in de koers kwam, zag ik dat er nog drie van ons vooruit reden. Daar was ik heel blij mee.”

