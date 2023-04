Solerende Lotte Kopecky is opnieuw de sterkste in Ronde van Vlaanderen

Lotte Kopecky heeft voor de tweede (opeenvolgende) keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. De Belgische van SD Worx bleek een klasse apart in de finale, reed op de Oude Kwaremont weg van haar laatste belager en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de overwinning. Demi Vollering werd tweede en maakte het feestje voor SD Worx compleet.



Zondag 2 april was de dag van de Ronde van Vlaanderen. Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. Bij de vrouwen werd naar een opvolgster gezocht voor thuisfavoriete Lotte Kopecky, die zichzelf vandaag kon opvolgen, maar met wereldkampioene Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Marlen Reusser en Shirin van Anrooij stonden er wel meer toppers aan het vertrek. De rensters die vandaag naar Brugge waren afgezakt voor de start, konden zich opmaken voor een wedstrijd van 158 kilometer. Over onder meer de Koppenberg, Oude Kwaremont en Paterberg.

Wereldkampioene Van Vleuten uitgeschakeld na val

De eerste valpartij liet – jammer genoeg – niet lang op zich wachten. Al in de neutralisatie gingen enkele rensters tegen de vlakte, maar gelukkig zonder erg. Na een kort oponthoud werd dan toch de vlag gezwaaid voor de start van de Ronde van Vlaanderen. De eerste serieuze aanval kwam op naam van AG Insurance-Soudal Quick-Step. Het was de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston die nog voor de Wolvenberg probeerde te anticiperen. Wollaston wist in haar eentje een maximale voorsprong te vergaren van goed driekwart minuut, maar bleek een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

Wollaston werd al vrij snel ingerekend door twee tegenaanvallers. Elise Chabbey (Canyon-SRAM) en Susanne Andersen (Uno-X) sprongen weg uit het peloton, raapten Wollaston op en begonnen met voorsprong aan de Koppenberg. In de aanloop naar de steile kasseienklim werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van… Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene ging door een eigen stuurfout tegen de grond en zou in haar laatste Ronde van Vlaanderen nooit meer in koers komen. En het was nog niet gedaan met de sportieve miserie.

Koppenberg zorgt voor chaos

Op de Koppenberg moesten Lorena Wiebes en Lotte Kopecky, twee belangrijke pionnen van SD Worx, namelijk voet aan de grond zetten. Dit leidde tot chaotische taferelen en een eerste beslissing in de koers. Marlen Reusser en Silvia Persico wisten de chaos voor te blijven en reden na de Koppenberg plots voorop. Kopecky en Wiebes wisten, ondanks hun oponthoud, toch nog terug te keren, maar de rest van het peloton kwam volledig tot stilstand op de Koppenberg. Zo was Marianne Vos plots ver teruggeslagen. SD Worx reed intussen met drie toppers (Reusser, Kopecky en Wiebes) in de spits van de koers.

De Zwitserse stoomlocomotief Reusser besloot zich, ondanks haar eerdere zege in Gent-Wevelgem, resoluut op te offeren voor haar ploeggenotes Wiebes en Kopecky. De koplopers draaiden goed rond, maar een achtervolgende groep – met daarin onder meer Trek-Segafredo-renners Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand en Shirin Van Anrooij én Demi Vollering (eveneens SD Worx) – zat niet ver. Kopecky rook het gevaar en besloot eens vol door te trekken op de Taaienberg, wat voor Wiebes de versnelling te veel was. Reusser en Persico konden wel mee met Kopecky.

Kopecky gaat solo op de Oude Kwaremont

Op de Kruisberg ging het licht bij Reusser ook definitief uit en dus trokken we met twee koploopsters – Kopecky en Persico – naar de voet van de Oude Kwaremont. Op deze helling besloot Kopecky een ‘Pogačartje’ te doen. Een eerste versnelling kon nog worden beantwoord door Persico, maar een tweede demarrage bleek te machtig voor de Italiaanse. Kopecky was zo helemaal alleen, en dat met nog goed twintig kilometer te gaan. De titelverdedigster wist echter wat haar te doen stond: zo hard mogelijk doortrappen richting de finish in Oudenaarde.

Kopecky reed nog met veel zwier de Paterberg, de laatste helling van de dag, op en begon met een voorsprong van een halve minuut aan de laatste twaalf, vlakke kilometers. Kopecky moest in de finale een achtervolgende groep achter zich zien te houden, maar had daarbij het ‘geluk’ dat Reusser en Vollering als modelploegmates als stoorzenders fungeerden. Hierdoor kwam er geen geoliede samenwerking tot stand bij de achtervolgers, waardoor Kopecky alsmaar verder kon uitlopen. Met nog goed zeven kilometer te gaan, was de Belgische eigenlijk al zegezeker.

Kopecky had in de laatste kilometers alle tijd om de overwinning in haar op te nemen, en een zegegebaar te bedenken. Kopecky is – na Mirjam Melchers (2005 en 2006) – pas de tweede renster die zichzelf weet op te volgen als winnares van de Ronde van Vlaanderen. Demi Vollering maakte er een onvergetelijke dag voor SD Worx van door de sprint voor de tweede plaats te winnen, voor Persico.