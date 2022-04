Vollering na eerste seizoenszege: “Er is druk, dus het voelt goed dat ik het kan afmaken”

Demi Vollering is blij dat de eerste overwinning van 2022 binnen is. In de Brabantse Pijl soleerde de kopvrouw van SD Worx naar de zege, nadat ze afgelopen zondag tweede werd in de Amstel Gold Race. “Er is uiteraard wel druk. Het voelt goed om te winnen”, laat Vollering weten op de persconferentie na afloop.

“De laatste wedstrijden had de ploeg al veel vertrouwen in mij, dus het is goed voor mij en mijn ploeggenotes dat ik het kan afmaken”, vertelt de 25-jarige heuvelspecialiste, die in de finale afrekende met medevluchter Pauliena Rooijakkers. “Zij is een sterke renster. Zeker als je kijkt naar de manier waarop ze aanviel, terwijl we toch op de limiet zaten op dat moment. Ik mocht daar ook niet aarzelen, want ik weet dat ze sterk is als ze solo voorop rijdt. Op de Moskesstraat toonde ze toch tekenen van vermoeidheid. Ik ben daar echt diep gegaan, maar kon haar lossen.”

Voor het eerst solo

In aanloop naar dit koersblok in de heuvels verbleef Vollering drie weken op hoogte in de Sierra Nevada. “Ik ben wel goed voor de Ardennenklassiekers. Ik heb al getoond dat de benen oké zijn en dat geeft vertrouwen”, aldus Vollering. Dat ze nu eens solo wint, kan haar ook bekoren. “Ik dacht wel dat ik het kon, maar ik deed het nooit eerder in koers. Ik twijfelde ook, maar vandaag voelde ik me goed en met Anna van der Breggen in de oortjes… Ik kan zo veel van haar leren. Dat is echt cool.”

Na de tweede plaats van de Amstel Gold Race is er nu dus de eerste zege van het seizoen voor Vollering. Tactisch ging er daar iets mis op het moment dat Marta Cavalli wegreed. Dat is inmiddels uitgesproken binnen SD Worx. “Ah, daar hebben we uit geleerd. We waren vandaag weer scherp”, vond ze.