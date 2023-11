Raymond Kerckhoffs • woensdag 29 november 2023 om 13:04

Volkswagen motor achter sponsoring Team Visma | Lease a Bike

Achter het hoofdsponsorschap van Visma | Lease a Bike staat ook Volkswagen, dat in de top drie van de grootste bedrijven van Europa staat. Onlangs heeft Volkswagen Financial Services een aandeel van 49% genomen in fietsleasingsdochter Bike Mobility Services van Pon Holdings, waarvan Lease a Bike een onderdeel is. Er wordt voor 2028 gesproken over een marktpotentieel van 10 miljard euro voor de Europese zakelijke fietsleasing, terwijl dit concept van fietsleasing in versnelde expansie ook in de Verenigde Staten wordt uitgerold. Daarmee gaat Lease a Bike een heel belangrijke en grote partner voor de wielerploeg van Richard Plugge worden.

Op het moment dat bekend werd dat Lease a Bike naast Visma de naamsponsor van de wielerploeg werd, waren er veel vragen hoe groot dit ‘fietsonderdeel’ van Pon is. Daarom dook WielerFlits in de doelstellingen en verwachtingen van Lease a Bike. Duidelijk wordt dat de wielerploeg voor de komende jaren een grote partij heeft weten te vinden met grote groeiplannen die perfect bij het wielerplan hoort.

“Ons partnerschap met Pon is een volgende belangrijke stap in onze ontwikkeling naar een breed georiënteerde aanbieder van mobiliteitsdiensten en ondersteunt daarmee de strategische doelen van de Volkswagen Group”, zegt Christian Dahlheim, voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen Financial Services AG. “We zijn vastbesloten om de sterke punten van onze positie in de autobranche en als ’s werelds leidende fietsbedrijf volledig te benutten.”

Janus Smalbraak, CEO van Pon Holdings, voegt hieraan toe: “Ik ben ervan overtuigd dat we in een unieke positie verkeren om samen met Volkswagen FS de internationale expansie van fietsleasing te versnellen. De bedrijfsfiets voorziet in een duidelijke behoefte van werknemers, werkgevers en overheden en dat is de reden waarom we de business de afgelopen vijf jaar zo snel hebben kunnen laten groeien. De e-bike speelt een essentiële rol in het woon-werkverkeer van de toekomst en de lease-optie biedt werknemers een veel bredere toegankelijkheid die mogelijk wordt gemaakt door hun werkgevers. De vooruitzichten voor zowel Europa als de VS zijn veelbelovend. Het is spannend om samen met Volkswagen verdere stappen te zetten in de fietsmarkt en samen te werken aan mobiliteitsaanbiedingen.”

Bike Mobility Services is Europa’s toonaangevende fietsleasemaatschappij en is actief in zes landen (Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België, Zweden en sinds kort ook de VS). Het bedrijf levert momenteel bedrijfsfietsen aan meer dan 600.000 werknemers in 65.000 bedrijven, van grote bedrijven tot MKB-bedrijven. Liefst 90 procent van de leasefietsen zijn elektrisch, worden geleverd en onderhouden via een netwerk van 8.000 fietsdealers. De Bike Mobility Services-merken zijn BusinessBike, Lease a Bike en B2Bike.

Duitsland is een koploper op het gebied van leasing van bedrijfsfietsen. Het maakt fietsen, en vooral e-bikes, breed toegankelijk voor alle werknemers. Veel bedrijven, van klein tot groot, van freelancers tot grote bedrijven, maar ook overheidsinstanties en de publieke sector, bieden hun werknemers nu een fiets van de zaak aan. Na de aanzienlijke investeringen van nationale overheden en gemeenten in fietsinfrastructuur en mobiliteitsoplossingen is fietsleasing sterk in ontwikkeling in veel Europese markten, zoals Nederland, België, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het Europese marktpotentieel voor leasing van bedrijfsfietsen wordt geschat op 10 miljard euro in 2028.

“Het groeipotentieel in de VS is ook aanzienlijk, met steden en overheden die zwaar investeren in fietsinfrastructuur,” merkt Janus Smalbraak op. “Bike Mobility Services heeft net zijn eerste Amerikaanse kantoor geopend in San Francisco en heeft al grote bedrijven gecontracteerd voor het leasen van bedrijfsfietsen. Onze bestaande aanwezigheid en retailrelaties in de VS kunnen onze samenwerking en ons aanbod aan Amerikaanse werknemers, bedrijven en retailers helpen verbeteren.”

De fietsbranche kent de laatste jaren een wereldwijde groei. Volgens de Duitse fietsindustrievereniging (ZIV) bereikte de omzet van de fietsindustrie in Duitsland in 2022 een recordniveau van ongeveer 7,26 miljard euro. De belangrijkste motor achter deze positieve ontwikkeling zijn e-bikes, die steeds populairder worden en in 2022 goed waren voor 48 procent van de totale verkoop. In 2023 verwacht de vereniging dat er voor het eerst meer e-bikes worden verkocht dan conventionele fietsen zonder elektrische motor. Deze groeitrend waarbij e-bikes de leiding nemen, geldt voor heel Europa. Dit geldt ook voor de VS, waar de marktgroei van e-bikes nog maar net begonnen is.

“Door de samenwerking met Pon wil Volkswagen FS Europa’s grootste partij in de fietsindustrie worden”, benadrukt Dahlheim de ambities van het bedrijf. Duidelijk is dat sponsoring van het nummer een wielerteam van de wereld, Visma | Lease a Bike bij dit ambitieniveau past.