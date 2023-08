zaterdag 26 augustus 2023 om 12:30

VolkerWessels heeft ook tweede aanwinst beet

VolkerWessels heeft het vertrek van Tijmen Eising en Daan van Sintmaartensdijk opgevangen. Nadat WielerFlits eerder al meldde dat Stijn Daemen naar VolkerWessels gaat, is nu ook bekend dat Thom van Herwaarden volgend jaar voor VolkerWessels uitkomt.

De 18-jarige Van Herwaarden is meteen de jongste renner in de ploeg. De afgelopen twee jaar reed de coureur nog in de juniorencategorie. Als eerstejaars junior eindigde hij als tweede in de GP Bob Jungels, als tweedejaars junior werd hij tweede in de Slag om Woensdrecht en de Arno Wallaard Memorial.

“Ik ben super blij dat ik dit jaar de overgang van junior naar belofte bij het VolkerWessels Cycling Team mag maken”, aldus Van Herwaarden in een persbericht van de ploeg. “Deze kans betekent enorm veel voor mij en ik ben enthousiast om deel uit te maken van dit team. Mijn doel is om veel te leren en me verder te ontwikkelen, terwijl ik tegelijkertijd mijne bijdrage lever aan het succes van het team.”

Met het vertrek van Van Sintmaartensdijk en Eising en de komst van Van Herwaarden en Daemen is VolkerWessels nog niet klaar voor 2024. De komende weken verwacht het team nog meerdere renners te presenteren.