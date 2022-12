Volgende acht deelnemende ploegen Olympia’s Tour 2023 gepresenteerd

Vorige week onthulde de organisatie van Olympia’s Tour de eerste acht ploegen die in 2023 deelnemen aan de wedstrijd, nu zijn er weer acht teams bekendgemaakt. In totaal zullen er 25 ploegen starten in de komende editie van de oudste rittenkoers van Nederland. Naast 22 continentale formaties, doen er drie clubteams mee aan de ronde, die duurt van 22 tot en met 26 maart.

De nieuwe ploegen die zaterdag gepresenteerd werden, zijn het Zweedse Motala AIF Serneke Allebike, het Deense BHS-PL Beton Bornholm, het Britse Saint Piran, het Estse Tartu2024, de Nederlandse Continental-teams AllinqCT en BEAT Cycling, en de opleidingsploegen van Team DSM en Israel-Premier Tech. Eerder werden de opleidingsploegen van Jumbo-Visma, Lotto Dstny en Uno-X, ABLOC CT, VolkerWessels, Lotto-Kern Haus, Riwal Cycling Team en WiV Sungod al aangekondigd.

Het parcours van de volgende editie van Olympia’s Tour krijgt ook steeds meer vorm. Eerder werd al bekend dat de koers volgend jaar begint met een tijdrit op het TT-circuit in Assen en eindigt met een Limburg-rit. Assen, de hoofdstad van de provincie Drenthe, is tevens start- en aankomstplaats van de tweede etappe.

Olympia’s Tour werd in 2022 gewonnen door Maikel Zijlaard. De 23-jarige Nederlander rijdt in 2023 voor Tudor, de Zwitserse profploeg van Fabian Cancellara.