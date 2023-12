woensdag 20 december 2023 om 09:24

Voetbalfans zien ‘Mathieu van der Poel’ in selectie van Willem II

Mathieu van der Poel en de fiets lijken wel onafscheidelijk, maar de 28-jarige Nederlander was in zijn jeugdjaren ook een fervent voetballer. Van der Poel zat zelfs een jaar op de talentenschool van voetbalclub Willem II. En gisteren maakte hij zelfs deel uit van de wedstrijdselectie van de Brabantse club.

Althans, daar leek het toch even op in de tweede ronde van de KNVB beker. In de wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen zat een zekere Mathieu en een zekere Van der Poel op de bank bij Willem II. Het bleek echter te gaan om Dani Mathieu (22 jaar) en Tijn van der Poel. Deze nog maar 21-jarige speler staat te boek als een talentvolle verdediger en zit nog maar sinds kort bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Van der Poel bleef uiteindelijk negentig minuten op de bank zitten, zag zijn ploeg met 1-3 verliezen van FC Groningen en hierdoor is Willem II al uitgeschakeld voor de KNVB beker. Ook Mathieu kwam niet in het veld.

In de Keuken Kampioen Divisie vergaat het de club een stuk beter. Wat heet, Willem II voert na 19 wedstrijden de ranglijst aan en lijkt zo af te stevenen op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.