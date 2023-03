‘Voetbalclub FC Twente polste Merijn Zeeman voor functie als algemeen directeur’

Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, is door voetbalclub FC Twente benaderd voor de functie van algemeen directeur. “Maar hij wilde nog niet. Ik geloof dat hij wel vereerd was, maar het nog iets te vroeg vond”, geeft journalist Leon ten Voorde aan.

Ten Voorde, die als clubwatcher van FC Twente dicht op het nieuws zit, vertelde dit in de podcast De Ballen Verstand van de regionale krant Tubantia. De eredivisieclub dacht aan Zeeman als mogelijke opvolger van Paul van der Kraan, die tijdelijk de honneurs waarneemt als algemeen directeur. “De naam van Merijn Zeeman is ook al langsgekomen. Maar hij wilde nog niet. Ik geloof dat hij wel vereerd was, maar het nog iets te vroeg vond. Dat heb ik gehoord.”

“Hij heeft heel veel contact met Erik ten Hag”, schetst Ten Voorde. “Ten Hag heeft daar in de keuken gekeken bij Jumbo-Visma en Zeeman andersom ook in de tijd bij Ajax. Dus hij heeft wel wat met voetbal.” Zeeman heeft al eens aangegeven dat hij een avontuur in het voetbal ziet zitten, als hij klaar is met de wielersport. Hij droomt van een functie binnen het bestuur van Ajax, zei hij afgelopen winter nog in de wielerpodcast De Grote Plaat.

Zeeman is momenteel sportief manager van de zeer succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma. De 44-jarige Zeeman is sinds 2012 werkzaam bij de Nederlandse formatie. Sinds 2016 is hij eindverantwoordelijk voor het sporttechnisch beleid bij de ploeg. Zeeman werkte voor zijn tijd bij Jumbo-Visma bij Skil-Shimano.