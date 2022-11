Erik ten Hag opnieuw ‘adviseur’ voor Jumbo-Visma

Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft opnieuw met hoofdcoach Merijn Zeeman van Jumbo-Visma om de tafel gezeten. Andermaal hebben beiden diverse onderwerpen besproken waar Jumbo-Visma lessen uit kan leren.

Zeeman vertelde na de door Jonas Vingegaard gewonnen Tour de France reeds aan de NOS dat voetbaltrainer Erik ten Hag iemand is waar hij veel aan gehad heeft: “Iemand uit een hele andere sport, maar ik wilde van hem begrijpen: hoe kom jij tot tactiek? Wat is voor jou de essentie van jouw sport? Voordat jij een wedstrijdplan maakt, wat zit daar dan achter? Daar heb ik een aantal keer met hem over mogen spreken.”

“Ik ben onlangs weer bij hem in Manchester geweest”, zegt Zeeman nu in een interview met Helden Magazine. Over het onderwerp concurrentie binnen de ploeg om te starten in de belangrijke wedstrijden is nu uitgebreid gesproken. Zeker nu de ploeg nog versterkt is met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman en het achttal dat afgelopen zomer de Tour wist te winnen nog altijd de kleuren van Jumbo-Visma verdedigt, zal de onderlinge strijd om de Tour-tickets groot zijn binnen de Nederlandse ploeg.

Zeeman: “Omdat Erik ten Hag daar bij Ajax ook mee te maken had en nu heeft hij dat ook bij United, heb ik hierover met hem gesproken. Hoe ga je als coach om met spelers die alles hebben gewonnen en ineens op de bank komen? Vroeger moesten sporters dat maar accepteren. Er was toen minder oog voor de menselijke aanpak, dat past niet in deze tijd, vind ik.”