Voetbalbond UEFA gaf goedkeuring voor naam UCI Track Champions League

De UCI en Discovery Sports Events hebben goedkeuring moeten vragen aan voetbalbond UEFA om de naam Champions League te gebruiken. Dat vertelt François Ribeiro, mede-organisator van het baantoernooi UCI Track Champions League, in een interview dat donderdag op WielerFlits verschijnt.

Vorig jaar werd de Track Champions League-reeks in het leven geroepen. Dit jaar is het toernooi toe aan het tweede seizoen. En de naam Champions League, die komt veel sportliefhebbers, en dan vooral voetbalfans, bekend voor. “We wilden een naam die echt totaal verschillend is van de andere namen binnen het baanwielrennen, weg van de klassieke narratief”, zegt Ribeiro, die als Head of Discovery Sports Events betrokken is bij de organisatie.

“Hoe meer we brainstormden, hoe meer we realiseerden dat we iets wilden doen vóór de atleten. We wilden echte kampioenen. De Track Champions League is ook echt een event dat in functie van de atleten is ontstaan”, aldus Ribeiro. “Op dat moment klikte er iets. Ik dacht dat het echt geweldig zou zijn om het de Champions League te noemen.”

Overeenkomst

Daarvoor richtte de organisatie zich tot de Europese voetbalbond UEFA, dat de rechten beheert van de UEFA Champions League. “We hebben onderzocht of het wel degelijk kon. We hebben met de UEFA gesproken en we hebben een overeenkomst kunnen sluiten. We mochten de naam gebruiken, zolang dat we niet overlapten met iets wat zij deden voor het voetbal. Het is gewoon echt een zeer sterke naam om te gebruiken. Iedereen in de sportwereld, zelfs daarbuiten, kent de naam. Bovendien zegt het ook meteen waar het event om draait: de kampioenen.”