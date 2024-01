vrijdag 26 januari 2024 om 14:27

Vluchters verrassen de sprinters bij comeback Jeen de Jong in Tour of Sharjah

Jeen de Jong is bij zijn comeback in de buik van het peloton over de finish gekomen. De 28-jarige Fries, die drie jaar langs de kant stond, maakte namens Universe CT zijn rentree in de Tour of Sharjah (UCI 2.2) in de Verenigde Arabische Emiraten en werd 76ste in de openingsrit. Die werd verrassend gewonnen door een vluchter.

De Ier Jesse Ewart (Terengganu Cycling Team) wist namelijk samen met Anass Aït El Abdia (Abu Dhabi Cycling Club) en Eric Manizabayo (selectie Rwanda) voor het peloton uit te blijven. Na 134 kilometer bleef hij op de brede wegen van Kalba Fort zijn medevluchters voor. Ewart hoefde daarvoor niet eens te sprinten; zijn tempo lag zo hoog dat de Marokkaan en de Rwandees niet over hem heen kwamen.

Jakub Mareczko, die debuteerde voor Corratec-Vini Fantini, sprintte vijf seconden later naar de vierde plaats. Hij bleef andere rappe mannen als Pierre Barbier en Patryk Stosz voor.

Jens Vandenbogaerde was op plek negen de beste Belg, Stefan Verhoeff de beste Nederlander op de zestiende plaats. Hij komt uit voor Universe CT, dat vroeg in de rit nog probeerde iemand mee te sturen in de vlucht van de dag. Onder meer WielerFlits-redacteur Jeen de Jong en Bart Buijk toonden zich in het offensief, maar geraakten niet in de juiste vluchtgroep.

De Tour of Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met woensdag 31 januari. Maandag is er een rustdag.