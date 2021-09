Vlucht houdt stand in openingsrit Ceratizit Challenge: winst Marlen Reusser

Marlen Reusser is de eerste leidster van de Ceratizit Challenge by La Vuelta. De Zwitserse kampioene van Alé BTC Ljubljana maakte in de openingsrit in Spanje onderdeel uit van de vlucht van de dag, die standhield tot op de streep. Reusser reed in de finale weg uit de kopgroep en soleerde over de finish in A Rua. Achter haar won Coryn Rivera (Team DSM) de sprint om de tweede plek.

De kopgroep van de dag bestond in eerste instantie uit Pauliena Rooijakkers (Liv Racing), Marlen Reusser (Alé BTC Ljubljana), Elisa Chabbey (Canyon-SRAM), Lucy Kennedy (BikeExchange) en Erica Magnaldi (Ceratizit-WNT). Op de zwaarste klim van de dag kregen zij bijval van een zesde renster. Coryn Rivera van Team DSM maakte op de Alto da Portela (15,2 km aan 5,3%) de oversteek naar de kopgroep.

De voorsprong van de vlucht bleef groeien, ook na de top van de Portela. Kennedy en Magnaldi konden het tempo op een kleine veertig kilometer van de meet niet meer aan, waardoor Rooijakkers, Reusser, Chabbey en Rivera met twee minuten voorsprong aan de finale begonnen. Die slotfase ging voornamelijk in dalende lijn richting finishplaats A Rua.

Vluchters strijden om de ritzege

In de achtervolging was het Anna van der Breggen die op kop reed, maar de wereldkampioene bracht het peloton niet veel dichterbij. Tien kilometer voor de meet was de voorsprong van het kwartet op kop nog altijd twee minuten. Het zorgde voor onrust voorin. Vooral Chabbey en Reusser zochten de aanval. Laatstgenoemde wist uiteindelijk de beslissende slag te slaan, waarna de andere drie naar elkaar bleven kijken.

Rivera won ruim twintig seconden later de sprint om de tweede plaats, voor Chabbey en Rooijakkers. Op een kleine twee minuten achterstand won Elisa Balsamo de pelotonsprint voor de vijfde plaats. Lotte Kopecky werd zevende en was daarmee de beste Belgische.