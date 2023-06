Vlasov, vorig jaar nog vijfde in de Tour, richt vizier op Vuelta a España

Aleksandr Vlasov zal de Tour de France dit jaar niet rijden. Een woordvoerder van zijn Duitse ploeg BORA-hansgrohe heeft aan Sporza laten weten dat de Russische klassementsrenner mikt op de Vuelta a España. Vlasov was vorig jaar nog vijfde in de Ronde van Frankrijk.

Vlasov hoopte dit jaar vooral te schitteren in de Giro d’Italia. De 27-jarige coureur begon ook goed aan de Italiaanse ronde en stond na negen etappes zevende in het algemeen klassement, maar vervolgens gooide een coronabesmetting roet in het eten. Vlasov ging na de eerste rustdag nog wel van start in de tiende etappe, maar moest al vroeg lossen en gooide uiteindelijk de handdoek.

Na zijn vertrek uit de Ronde van Italië zat Vlasov met de ploegleiding rond de tafel en werd er gesproken over een eventuele Tourdeelname, maar de klimmer past voor de Franse ronde en zal zich nu in alle rust voorbereiden op de Vuelta a España. De laatste grote ronde van het seizoen begint op zaterdag 26 augustus in Barcelona.

Vlasov deed vorig jaar nog wel mee aan de Tour de France en eindigde na drie weken koers als vijfde in de eindstand. Vlasov was eigenlijk de nummer zes in het eindklassement, maar schoof een plekje op na de diskwalificatie van Nairo Quintana.