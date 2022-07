Vlasov verovert voorlopige top-tienplek via vlucht: “Maar nog niet mijn normale klimmersbenen”

Aleksandr Vlasov zat in de zestiende etappe mee met de ontsnapping van de dag. De renner van BORA-hansgrohe, die als zesde aankwam in Foix, keerde zodoende terug in de top-tien van het algemeen klassement. Hij steeg van de elfde naar de achtste plaats. “Maar opnieuw had ik niet mijn normale klimmersbenen”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

“Het was opnieuw een zware dag”, aldus Vlasov. “Ik slaagde erin om in de kopgroep te zitten, wat ons doel was voor de start. In het begin voelde ik me niet al te slecht, maar het kostte wel wat energie om het tempo in de groep te houden. Felix (Grosschartner, Vlasovs ploeggenoot, red.) deed geweldig werk om me te ondersteunen en we hadden een perfecte positie voorafgaande aan de laatste twee beklimmingen.”

“Maar opnieuw had ik niet mijn normale klimmersbenen. Ik voelde me een beetje beter, maar nog steeds geen honderd procent. Ik leed veel en was alleen in staat om in mijn eigen ritme door te gaan. Niettemin heb ik wat tijd gewonnen in het algemeen klassement. We zullen zien hoe de laatste twee dagen in de bergen uit zullen pakken. Ik denk dat het lastig wordt voor de vlucht en moet zien hoe ik nu kan herstellen.”

Op de zevende en negende plek in het klassement – voor en achter Vlasov – staan Louis Meintjes en Romain Bardet. Meintjes heeft een voorsprong van 32 seconden op Vlasov, Bardet kijkt tegen een achterstand van negentien seconden aan.