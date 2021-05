Vlasov verliest tijd op de Zoncolan: “Ik ben wellicht iets te diep gegaan”

Aleksandr Vlasov had stoute plannen op weg naar de Monte Zoncolan. De Kazachse klimmer liet zijn ploeggenoten op kop rijden om de vluchtgroep binnen schootsafstand te houden, maar Vlasov kon op het moment suprême niet mee met een versnelling van Simon Yates.

De kopman van Astana-Premier Tech verloor in de laatste steile kilometers nog behoorlijk veel tijd op zijn directe concurrenten voor het algemeen klassement. Aan de streep moest Vlasov meer dan een minuut prijsgeven op rozetruidrager Egan Bernal, waardoor hij in het klassement zakt van plek twee naar vier.

“Ik gaf alles op de laatste klim. De ploeg reed een perfecte etappe en ik voelde me ook goed genoeg, maar ik ben wellicht iets te diep gegaan bij de versnelling van Yates en Bernal”, aldus Vlasov. “Ik bleef echter vechten tot de streep, in de hoop de schade te beperken. Ik sta er nog steeds goed voor in het klassement en ik zal blijven vechten.”

Het verschil tussen leider Bernal en nummer vier Vlasov is nu bijna twee minuten in het voordeel van de Colombiaan. De renners krijgen deze Giro echter nog bergetappes voorgeschoteld naar Cortina d’Ampezzo, Sega di Ala, Alpe di Mera en Alpe Motta. De Giro eindigt met een vlakke individuele tijdrit naar Milaan.