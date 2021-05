Vlasov opgelucht: “Door het stof was het niet makkelijk om te ademen”

Aleksandr Vlasov is door het wegvallen van Remco Evenepoel opgeschoven naar de tweede plek in het klassement. In de Strade Bianche-etappe naar Montalcino kende de Rus even een moeilijk moment, maar daarna had hij met zijn ploeg de zaken goeddeels onder controle.

“Allereerst wil ik mijn ploeggenoten bedanken. Ze gaven me de best mogelijke support”, vertelde Vlasov naderhand. “De jongens deden het geweldig en daardoor hadden we een goede dag in deze echt zware etappe. Ik deed alles wat ik kon vandaag en de benen werkten de hele dag erg goed mee. Door het stof op de gravelstroken was het niet makkelijk om adem te halen, maar gelukkig kwam ik erdoorheen.”

Op de eerste onverharde strook raakte de Rus even achterop. “Maar de ploeg deed er alles aan om het gat snel dicht te rijden. Daarna zat ik steeds vooraan bij de andere favorieten. Op de laatste klim probeerde ik de aanval van Bernal te volgen, maar dat was niet makkelijk. Al met al ben ik tevreden met mijn optreden, want ik weet dat de ploeg en ik ons best hebben gedaan. Ik ben blij dat ik zonder problemen door deze etappe ben gekomen.

“Nu wil ik me op de volgende zware etappes concentreren, want de grote bergen moeten nog komen”, aldus de kopman van Astana-Premier Tech.