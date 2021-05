Vlasov na tijdverlies: “Het geluk was niet aan onze zijde”

Aleksandr Vlasov kreeg in de bergrit naar Cortina d’Ampezzo ruim twee minuten aan zijn broek van ritwinnaar Egan Bernal. De kopman van Astana-Premier Tech kende een pechdag, die begon met geklungel met een regenjasje. “Ik voelde mij goed en de ploeg deed geweldig werk, maar het geluk was niet aan onze zijde vandaag”, zegt Vlasov.

Het regende hard in de ingekorte etappe door de Dolomieten, toen Vlasov vlak voor de Passo Giau pech had. “Toen ik mijn regenjas wilde uittrekken, belandde een mouw op de een of andere manier in mijn wiel. Daardoor was mijn wiel meteen geblokkeerd”, legt hij uit. “Ik moest stoppen om het probleem op te lossen, maar gelukkig was de volgwagen niet ver weg.”

“Met dank aan mijn ploeggenoten probeerde ik nog terug te komen in de favorietengroep, maar dat lukte niet om dat ik wel ver achterop was geraakt”, aldus Vlasov, die uiteindelijk 2.11 minuut verloor. “Dat is erg teleurstellend, maar het is nu eenmaal zo. We kunnen er niets meer aan doen. Ik deed mijn best, maar ik heb wel tijd verloren. Ik geef alleen nog niet op en blijf vechten in de derde week.”

In het algemeen klassement blijft Vlasov vierde, op 4.18 minuut van Bernal, maar hij ziet wel Hugh Carthy langszij komen.