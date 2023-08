Vlasov na geslaagde test in Burgos: “Zeer tevreden met mijn huidige vorm”

Aleksandr Vlasov moest in de voorbije Vuelta a Burgos dan wel zijn meerdere erkennen in Primoz Roglic, toch kijkt de klimmer van BORA-hansgrohe meer dan tevreden terug op zijn optreden. Voor de renner is het een bevestiging van zijn goede vorm, een week voor de start van de Vuelta a España in Barcelona.

Vlasov mocht na vijf etappes als runner-up plaatsnemen op het eindpodium. De 27-jarige renner bleek niet in staat om Roglic van de eindzege te houden, maar wist bergop wel gelijke tred te houden. Dit was ook het beeld in de slotrit naar Lagunas de Neila. “Mijn ploeggenoten brachten me uitstekend naar voren in aanloop naar de beslissende klim”, deed Vlasov na afloop zijn verhaal op de website van zijn Duitse werkgever.

“Op de Lagunas de Neila kon ik mijn wagonnetje aanhaken bij Roglic en Adam Yates, maar in de sprint was ik geen bedreiging. Ik had wel goede benen en het zag er allemaal veelbelovend uit. Ik had ook al het gevoel dat ik voor een mooi resultaat kon gaan. Alleen, Roglic en Yates waren in de sprint gewoon een tikkeltje sneller.”

Met een derde plaats in de Clásica San Sebastián en nu dus een tweede stek in de Ronde van Burgos mag Vlasov niet klagen over zijn voorbereiding richting de Ronde van Spanje. “Ik ben zeer tevreden met mijn huidige vorm. Ik ben blij met mijn optreden deze week en dat ik mijn tweede plek in het eindklassement kon verdedigen. Dit is een erg goed resultaat.”