Vlasov klimt naar derde plek in Giro: “Gravel was een grote uitdaging”

Aleksandr Vlasov heeft zich zondag opgewerkt naar de derde plaats in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Russische kopman van Astana-Premier Tech werd op Campo Felice derde in de daguitslag, op zeven tellen van ritwinnaar Egan Bernal. “Dit was een geweldige finale hier”, reageert Vlasov na afloop.

“Het was een heel zware slotklim, zeker vanwege de gravelstrook in de finale”, aldus Vlasov. “Ik probeerde nog aan te vallen in de finale en dacht dat het een goede demarrage was, maar het was een beetje lastig om mijn fiets recht te houden op deze ondergrond.”

Uiteindelijk werd Vlasov derde, in het kielzog van Giulio Ciccone. “Mijn benen deden hun werk en ik voelde mij goed, maar de gravelstrook was desondanks een grote uitdaging”, zegt de Rus. “Ik ben blij met mijn prestatie en heb alles gedaan wat ik kon op deze aankomst. Tot nu toe gaat het goed, dus we gaan zien hoe het morgen gaat en na de rustdag.”