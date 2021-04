Vlasov doet vertrouwen op: “Deze vijf dagen waren belangrijk voor de Giro”

Aleksandr Vlasov stelde op de laatste dag van de Tour of the Alps zijn derde plaats veilig na vijf zware dagen in de bergen. De ronde door Oostenrijk en Italië was zijn laatste wedstrijd voor de Giro d’Italia, waar hij de kopman van Astana-Premier Tech is.

“Ik had een erg goede week in de Tour of the Alps en deze vijf dagen waren echt belangrijk voor de Giro d’Italia”, liet Vlasov na de slotetappe via zijn ploeg weten. “De wedstrijd was erg moeilijk. Elke dag moesten we het beste van onszelf geven om vooraan te rijden en mee te strijden voor een goed resultaat.”

“Vanuit de voorbereiding bekeken, had het geen betere wedstrijd kunnen zijn. Het hoofddoel in de Tour of the Alps was om mijn opbouw naar de Giro af te ronden, maar tegelijkertijd ben ik erg blij dat ik de wedstrijd op het podium kon afsluiten”, zei de Rus. In het algemeen klassement werd hij derde achter Simon Yates en Pello Bilbao.

“Dit resultaat geeft me extra motivatie en vertrouwen in mezelf voor de grote start van het seizoen. Het is nog maar twee weken tot de Giro en ik wil proberen deze tijd zo goed mogelijk gebruiken om er klaar voor te zijn. Ik wil de ploeg graag bedanken. De jongens waren geweldig in de koers en ondersteunden me uitstekend”, aldus Vlasov.