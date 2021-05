Vlasov doet goede zaken in openingstijdrit: “Dit zorgt voor extra motivatie”

Aleksandr Vlasov is uitstekend begonnen aan zijn Girocampagne. De kopman van Astana-Premier Tech reed een sterke openingstijdrit in Turijn en wist zo al wat seconden uit te lopen op directe concurrenten als Simon Yates, Egan Bernal en Mikel Landa.

Vlasov (25) reed uiteindelijk de elfde tijd, op 24 tellen van ritwinnaar Filippo Ganna, en deed zo goede zaken in de strijd om de eindzege. De Russische klimmer moest wel wat tijd toegeven op João Almeida en Remco Evenepoel, maar bleek veertien en vijftien seconden sneller dan Yates en Bernal, op voorhand de twee topfavorieten voor de eindzege.

Het verschil met renners als Jai Hindley, Romain Bardet en Mikel Landa is al bijna een halve minuut in het voordeel van Vlasov. “Ik voelde me behoorlijk goed en wist voor de start van de tijdrit nog een goede opwarming te doen”, liet Vlasov na afloop van zijn tijdrit weten. “Ik had meteen een goed tempo te pakken en ik wist dit vol te houden tot de streep.”

Onverwacht

“Het was een snelle en technische tijdrit en ik ben echt blij met mijn prestatie. Ik wilde er het beste van maken, al had ik niet verwacht dat ik zo hoog zou eindigen. Dit is een goed teken voor de rest van de Giro. Het zorgt ook voor extra motivatie. We moeten alleen niet vergeten dat dit nog maar de eerste etappe is. Ik wil me nu graag focussen op de komende ritten.”