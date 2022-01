Vlasov begint seizoen op Spaanse bodem, ook Ardennenklassiekers op programma

Aleksandr Vlasov begint over goed twee weken aan het nieuwe seizoen. De Russische klimmer maakt in de Ronde van Valencia zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever BORA-hansgrohe. Vlasov zal in 2022 zijn vuurdoop beleven in de Ardennenklassiekers en de Tour de France.

De 25-jarige Vlasov, die na twee seizoenen bij Astana heeft gekozen voor een nieuw avontuur in dienst van BORA-hansgrohe, heeft al zicht op zijn programma voor het nieuwe wielerseizoen. In de Ronde van Valencia zal hij voor het eerst te zien zijn in het tenue van de Duitse WorldTour-formatie. Vlasov zal vervolgens aan de start staan van de UAE Tour, Parijs-Nice, de Gran Premio Miguel Indurain en de Ronde van het Baskenland.

De klimmer uit de Russische havenstad Vyborg krijgt dit jaar ook de kans om zichzelf te ontdekken in de Ardennenklassiekers. Dat Vlasov wel zijn streng kan trekken in het klassieke werk, liet hij in het verleden al zien. Zo werd hij in 2020 derde in de Ronde van Lombardije en won hij de Italiaanse semiklassieker Giro dell’Emilia. Na Luik-Bastenaken-Luik trekt Vlasov zijn voorjaar nog met een weekje door met de Ronde van Romandië.

Na de Ronde van Romandië is het tijd voor een korte rustperiode en een hoogtestage van enkele weken, waarna Vlasov zijn seizoen zal hervatten in het Critérium du Dauphiné. In deze Franse voorbereidingskoers hoopt Vlasov zich klaar te stomen voor zijn eerste Tour de France. Over zijn programma in het najaar valt nog weinig te zeggen: er is momenteel alleen zekerheid over een deelname aan de Ronde van Lombardije.

Programma Aleksandr Vlasov in 2022 Ronde van Valencia (2-6 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Gran Premio Miguel Indurain (2 april)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Ronde van Romandië (26 april-1 mei)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni)

Tour de France (1-24 juli)

Ronde van Lombardije (8 oktober)