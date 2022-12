Vittoria Bussi wil werelduurrecord van Ellen van Dijk breken: “Ik heb uw hulp nodig”

Vittoria Bussi gaat in 2023 proberen om het werelduurrecord van Ellen van Dijk te breken. De Italiaanse renster heeft financiële steun nodig voor haar poging en is een campagne gestart om geld in te zamelen. “Om mijn poging officieel rond te krijgen, heb ik uw hulp nodig.”

De 35-jarige Bussi is zodoende een Gofundme-campagne gestart. De Italiaanse heeft als uiteindelijke doel 10.000 euro inzamelen. “Een werelduurrecordpoging brengt enorme uitgaven met zich mee. Om mijn poging officieel rond te krijgen, heb ik een groot budget nodig en daar heb ik uw hulp voor nodig”, vertelt Bussi op de pagina.

Bussi is overigens geen onbekende in de wereld van het werelduurrecord. In 2018 vestigde ze – destijds – in Mexico het uurrecord met een afstand van 48,007 kilometer. Ondertussen is dat record gebroken door Joscelin Lowden en Ellen van Dijk, die momenteel het werelduurrecord op haar naam heeft staan met een afstand van 49,254 kilometer.

Barrière van 50 kilometer doorbreken

“Ik gebruik mijn wiskundige vaardigheden voor aerodynamische en technologische studies. Ik ben van plan de barrière van 50 kilometer te doorbreken en het record bij de vrouwen voorbij deze grens te brengen”, aldus Bussi, die zonder ploeg zit. “Het record is iets dat verder gaat dan een sportieve prestatie. Het staat voor een kans die jullie me vandaag geven en die morgen de droom van een jonge wielrenner kan zijn.”