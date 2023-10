zaterdag 14 oktober 2023 om 08:10

Vittoria Bussi verpulvert werelduurrecord Ellen van Dijk

Vittoria Bussi heeft vrijdagavond het werelduurrecord van Ellen van Dijk verbroken. De Italiaanse zette een afstand neer van 50,267 km en verbrak dus ook de magische grens van 50 km. Het vorige record van Van Dijk stond op 49,254 km.

Normaal gezien zou Bussi afgelopen woensdag haar recordpoging doen, maar lage temperaturen in Aguascalientes gooiden roet in het eten. Zo besloot de Italiaanse hardrijdster op het laatste moment om de poging uit te stellen naar vrijdag.

Dat bleek een goede beslissing te zijn, want uiteindelijk deed Bussi maar liefst 1,013 km beter dan Van Dijk. Het was overigens een speciale poging, want Bussi deed een tijdje geleden een inzamelactie voor haar poging. In totaal verzamelde ze 12.000 euro.